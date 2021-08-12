Сегодня, 12 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы побывали в гостях у независимой бабушки Инны. Она уверена, что воспитанием детей должны заниматься только родители, поэтому со своей 5-летней внучкой встречается нечасто. Но согласятся ли с таким подходом конкурентки?

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52-летняя Инна называет себя творческой и позитивной бабушкой. Она вырастила дочь Владиславу и просто души не чает в своей внучке Монике, которой скоро исполнится пять лет. Инна считает себя современной бабушкой-модницей, которая не стоит на месте, а постоянно развивается. Но хватает ли ей времени на то, чтобы проводить его с внучкой? В этом разбиралась строгая инспекция бабушек.

Инна встретила соперниц в хорошем настроении, но с небольшим волнением, которое передалось участницам. Героиня сразу же рассказала о своих увлечениях. Как оказалось, несколько лет назад независимая бабушка бросила серьезную работу в банке и решила начать жить в свое удовольствие: она шьет платья, рисует, вышивает и делает все, что ей нравится. Инна призналась, что из-за сильной занятости нечасто видится с внучкой. Это происходит только тогда, когда и Моника, и сама бабушка этого хотят. Более того, хозяйка призналась, что не разрешает маленькой внучке спать с собой, ведь для неё личный комфорт очень важен. Однако с таким мнением конкурентки категорически не согласны. Они считают, что взрослая женщина в первую очередь должна думать о комфорте детей, а потом уже о себе.

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Дабы заверить участниц, что, несмотря на редкие встречи, у нее сохранилась тесная связь с внучкой, Инна познакомила их с Моникой. Девочка понравилась бабушкам, однако им показалось, что она не сильно рада встрече с Инной. По их мнению, девочка вела себя с бабушкой немного отстраненно. Чтобы разобраться в этом вопросе, соперницы хотели пообщаться с Моникой без Инны, однако независимая бабушка не оставила их наедине, так как посчитала, что ее внучка будет испытывать дискомфорт. Такой поступок участницам не понравился.

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Внести ясность в происходящее решилась дочь Инны, Владислава, которая как раз пришла к маме в гости. Девушка рассказала, что раньше Инна практически каждый день проводила с ней и с Моникой, помогала по хозяйству и играла с малышкой. Но однажды просто перестала приезжать. Владислава не знает, что стало причиной такого поведения ее мамы, ведь у них не было ссор. Однако сама Инна призналась, что в какой-то момент поняла, что дочь относится к ней потребительски и совсем не интересуется ее планами на жизнь.

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Почему Инна боится оставаться с внучкой наедине? А также какие советы она услышала от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачова? Смотрите все подробности в 16 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 16 от 12.08.2021: Неужели независимая бабушка Инна боится оставаться наедине со своей внучкой? Супербабушка выпуск 16: Независимая бабушка Инна уверена, что воспитанием детей должны заниматься только родители, поэтому со своей 5-летней внучкой встречается нечасто.

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