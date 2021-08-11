Сегодня, 11 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 15 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы побывали в гостях у бабушки-интеллектуалки Татьяны. Она более 20 лет работает практическим психологом и считает, что вырастила прекрасную, уверенную в себе внучку. Но почему участницам показалось, что Татьяна до сих пор контролирует каждый шаг 23-летней девушки?

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Бабушка-интеллектуалка Татьяна больше 35 лет проработала в сфере образования, из которых 20 лет ― практическим психологом. Для Татьяны книга ― источник знаний, а библиотека ― настоящий храм духовности. Но самым главным в ее жизни является внучка Валерия. Бабушка-интеллектуалка воспитывала девочку практически с рождения. Интеллект, интеллигентность и порядочность ― вот ее три главных принципа воспитания. Но что скрывается за этой любовью? Какие пробелы в воспитании обнаружат участницы?

С самого порога бабушка-интеллектуалка рассказала о своей работе: она показала свои публикации в журналах, прочитала свои произведения и продемонстрировала стену достижений своей внучки. Однако участницам показалось, что Татьяна попросту хвастается, а ее самопрезентация была похожа на лекцию или литературный клуб.

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Чтобы доказать, что она знает толк в воспитании, Татьяна познакомила соперниц с внучкой. Молодая девушка очень им понравилась, однако показалась застенчивой. Во время разговора бабушка-интеллектуалка постоянно командовала внучкой, не давала возможности отвечать на вопросы и даже контролировала количество выпитого ею вина. Участницы выяснили, что Валерия учится на факультете филологии, хотя на самом деле ей больше нравился туризм. Девушка призналась, что определиться с будущей профессией помогла бабушка.

Также Татьяна рассказала, что воспитывала внучку с трех лет и всегда старалась дать ей самое лучшее: маленькая Лера принимала участие во всевозможных конкурсах, ходила на выставки, в театры, помогала ухаживать за своей прабабушкой и всегда должна была выглядеть идеально. Например, Татьяна ругала 6-летнюю Валерию за грязные белые колготки и заставляла их стирать. Соперницы были шокированы таким контролем. Им показалось, что героиня программы немного деспотична.

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И своим догадкам они нашли подтверждение: в личном разговоре с участницами Валерия призналась, что боялась знакомить своего парня с бабушкой, так как опасалась ее реакции. Также соперницы отметили, что, как только Лера оставалась одна, то сразу же менялась: из застенчивой и молчаливой превращалась в радостную и улыбчивую девушку.

Участницы попытались выяснить, почему Татьяна настолько строга к своей внучке и никогда не интересовалась мнением Валерии по тому или иному вопросу? Однако хозяйка дома была непреклонна: она уверена, что все всегда делает правильно.

Как так получилось, что при живых родителях Валерию воспитывала бабушка? И зачем Татьяна привела на встречу с Дмитрием Карпачевым свою внучку? Смотрите все подробности в 15 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 15 от 11.08.2021: Тирания и деспотизм ― в каких условиях выросла внучка бабушки-интеллектуалки Татьяны? Супербабушка выпуск 15: Татьяны более 20 лет работает практическим психологом и считает, что вырастила прекрасную, уверенную в себе внучку. Но почему участницам показалось, что Татьяна до сих пор контролирует каждый шаг 23-летней девушки?

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