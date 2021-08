Сьогодні, 11 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 15 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці побували в гостях у бабусі-інтелектуалки Тетяни. Вона більше 20 років працює практичним психологом і вважає, що виростила прекрасну, впевнену в собі онучку. Та чому учасницям здалося, що Тетяна досі контролює кожен крок 23-річної дівчини?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 14 від 10.08.2021: Невже дочка бабусі-вчительки народила у 18 років, щоб піти з дому?

Бабуся-інтелектуалка Тетяна більше 35 років пропрацювала в освіті, з яких 20 років ― практичним психологом. Для Тетяни книга ― джерело знань, а бібліотека ― справжній храм духовності. Та найголовнішою в її житті є онучка Валерія. Бабуся-інтелектуалка виховувала дівчинку практично від народження. Інтелект, інтелігентність і порядність ― ось її три головні принципи виховання. Але що криється за цією любов’ю? Які прогалини у вихованні виявлять учасниці?

Із самого порогу бабуся-інтелектуалка розповіла про свою роботу: вона показала свої публікації в журналах, прочитала свої твори і продемонструвала стіну досягнень своєї онучки. Однак учасницям здалося, що Тетяна просто вихваляється, а її самопрезентація була схожа на лекцію або літературний клуб.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 13 від 09.08.2021: Невже бабуся в тренді поховала двох синів?

Щоб довести, що вона знається на вихованні, Тетяна познайомила суперниць із онукою. Молода дівчина дуже їм сподобалася, проте здалася сором’язливою. Під час розмови бабуся-інтелектуалка постійно командувала онучкою, не давала можливості відповідати на запитання і навіть контролювала кількість випитого нею вина. Учасниці з’ясували, що Валерія вчиться на факультеті філології, хоча насправді їй більше подобався туризм. Дівчина зізналася, що визначитися з майбутньою професією їй допомогла бабуся.

Також Тетяна розповіла, що виховувала онуку з трьох років і завжди намагалася дати їй найкраще: маленька Лера брала участь у різноманітних конкурсах, ходила на виставки, у театри, допомагала доглядати за своєю прабабусею і завжди повинна була мати ідеальний вигляд. Наприклад, Тетяна сварила 6-річну Валерію за брудні білі колготки змушувала їх прати. Учасниці були шоковані таким контролем. Їм здалося, що героїня програми трохи деспотична.

Більше на тему: «Супербабуся»: Бабуся в тренді, бабуся-вчителька, бабуся-інтелектуалка і незалежна бабуся — учасниці четвертого тижня проєкту

І своїм здогадкам вони знайшли підтвердження: в особистій розмові з учасницями Валерія зізналася, що не поспішала знайомити свого хлопця з бабусею, оскільки побоювалася її реакції. Також суперниці завважили, що, як тільки Лера залишалася одна, то відразу ж змінювалася: із сором’язливої і мовчазної перетворювалася на радісну й усміхнену дівчину.

Учасниці спробували з’ясувати, чому Тетяна настільки строга зі своєю онукою і ніколи не цікавилася думкою Валерії з того чи іншого питання? Однак господиня дому була непохитна: вона впевнена, що все завжди робить правильно.

А от як так вийшло, що при живих батьках Валерію виховувала бабуся? І навіщо Тетяна привела на зустріч із Дмитром Карпачовим свою онучку? Дивіться всі подробиці в 15 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.