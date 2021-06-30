Звезды СТБ устроили флешмоб в честь победы сборной Украины

Вчера Украина выиграла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В «сине-желтом» дерби команда Андрея Шевченко оказалась сильнее сборной Швеции. Матч завершился со счетом 2:1. Впервые сборная Украины на континентальном первенстве пробивается в четвертьфинал. Редакция сайта телеканала СТБ и звезды канала испытывают невероятную гордость за нашу команду, долгожданную победу и представляют звездный флешмоб #УкраїнаМаєТалант. Эмоциональные реакции ― в обзоре социальных сетей.

Ведущий рейтинговых программ «Холостяк», «Холостячка» и «Невероятная правда о звездах» Григорий Решетник не сдерживал эмоций от вчерашней игры:

«Украина имеет талант! Вчера мы все это увидели! А этой осенью окончательно убедимся. Нереальные и космические! Спасибо, Ребята! Самые лучшие!!! Наши!!! Украина, я люблю тебя!»

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Ведущая телепрограммы «Вікна-новини» Ольга Кучер тоже чувствовала адреналин и восторг от игры национальной сборной:

«Украина имеет талант… довести до нервного срыва. Я вчера как раз в 22:00 на эфире была, когда начался матч, и как бы расстроилась, что пропускаю все. Не поболею. Но внутри ― искренне признаюсь ― радовалась, что ничего не вижу, потому что мои слабые нервы этого не выдержали бы. Слава в вайбере лишь слал сообщения. 0:1! Затем 1:1. А потом бабах! 1:2. Не думала, что нам так повезет, честно. Даже не буду лукавить. Думала, как всегда на последней минуте устанем и пропустим. А пропустили шведы, елки палки. Украина имеет талант! Воистину!»



Ведущий программы «Один за всех» Сергей Костыра был немногословен. Ведь после такого матча трудно писать лонгриды и думать о соцсетях.

«Украина имеет талант! 2: 1! Слава Украине!»



Читатели ведущей телепрограммы «Вікна-новини» Яны Брензей хорошо знают, что она ― настоящая футбольная фанатка! Накануне чемпионата Европы по футболу ведущая радовалась обновке ― той самой, новой форме сборной Украины! Вчера Яна также не осталась в стороне победы наших в таком непростом матче!

«Украина имеет талант! Талант стоять до конца. Талант удивлять тех, кто в нее не верил. И вдохновлять тех, кто почти разочаровался. Талант поражать, талант объединяться, талант верить, бороться, падать, но вставать. Талант схватить шанс. Не упустить его. И не упустить еще раз, я надеюсь.

P.S. Не представляю, что чувствовали эти ребята на стадионе. Потому что у меня и на диване едва сердце не остановилось».



Актриса сериала «Крепостная» Ольга Сумская не обошла вниманием такое важное для всей страны событие. В посте в соцсети заслуженная артистка Украины лично поблагодарила Артема Довбика за прекрасную игру в чемпионате Европы.

«Ураааааа! Победа! Украина в четвертьфинале! А вот и наш прекрасный Артем Довбик, который принес победу сборной Украины в матче со сборной Швеции! Довбику неделю назад исполнилось 24 года. Похоже, у нас есть действительно талантливый нападающий ― редкий талант в наше время. Артем из Черкасс. Его первым тренером был Алексей Блоха! Сейчас Довбик является игроком команды «Днепр-1». Были слухи, что им интересуется киевское «Динамо» и несколько европейских клубов. Поздравляем с победой нашу сборную и знаменитого Андрея Шевченко».

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Судьи шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво тоже радостно отреагировали на победу нашей сборной.

«Украина имеет талант! Вчера ночью мои соседи узнали, что я могу кричать! Придется раздать им беруши перед матчем с Англией! Кто вчера болел за сборную? Какие впечатления от матча?» — написал в своих соцсетях Эктор Хименес-Браво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

«Украина имеет талант — вчера мы в этом еще раз убедились! Наша сборная вошла в 1/4 финала Евро-2020! Мы стали свидетелями старта новой истории для украинского футбола. Если вы и не смотрели сам матч, то, уверена, слышали — радостные крики болельщиков. Вчера ночью переполнены счастьем были все любители футбола и не только. Эта победа еще раз убедила, что мы лучшие. И можем все! Ребята, вперед, ждем матч 3 июля! Будем болеть за вас!» — отреагировала Ольга Мартыновская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)

«Украина имеет талант! А сборная Украины — целых 27: тренер и команда лучших футболистов. Мы впервые за всю историю вошли в 1/4 финала чемпионата Европы! Приветствую, ребята! Это большая гордость для всей страны и начало новой истории для украинского футбола. Не знаю, как вы, а я подскочил с кровати и был готов кричать от невероятной радости и гордости. А вы смотрели вчера матч? Кажется, полстраны этой ночью не смогли заснуть: сначала от напряженной игры, а затем — от бурных эмоций»— написал Владимир Ярославский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

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