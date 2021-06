Зірки СТБ влаштували флешмоб на честь перемоги збірної України

Вчора Україна виграла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. У «синьо-жовтому» дербі команда Андрія Шевченка виявилася сильнішою за збірну Швеції. Матч завершився із рахунком 2:1. Уперше збірна України на континентальній першості пробивається у чвертьфінал. Редакція сайту телеканалу СТБ та зірки каналу відчувають неймовірну гордість за нашу команду, довгоочікувану перемогу і представляють зірковий флешмоб #УкраїнаМаєТалант. Найемоційніші реакції – в огляді соціальних мереж.

Ведучий рейтингових програм «Холостяк», «Холостячка» та «Неймовірна правда про зірок» Григорій Решетник не стримував емоцій від учорашньої гри:

«Україна має талант! Вчора ми всі це побачили! А цієї осені остаточно переконаємося. Нереальні та космічні! Дякуємо вам, Хлопці! Найкращі!!! Наші!!! Україно, я люблю тебе!»

Ведуча телепрограми «Вікна-новини» Ольга Кучер теж відчувала адреналін та захват від гри національної збірної:



«Україна має талант… довести до нервового зриву. Я вчора якраз о 22:00 на ефірі була, коли почався матч, і так наче засмутилася, що пропускаю все. Не повболіваю. Але всередині — щиро зізнаюся — раділа, що нічого не бачу, бо мої слабкі нерви цього б не витримали. Слава у вайбері лиш слав повідомлення. 0:1! Тоді 1:1. А потім бабах! 1:2. Не думала, що нам так пощастить, чесно. Навіть не буду лукавити. Думала, як і завжди на останній хвилині втомимося і пропустимо. А пропустили шведи, йолки палки. Україна має талант! Воістину!»

Ведучий програми «Один за всіх» Сергій Костира був небагатослівним. Адже після такого матчу важко писати лонгріди і думати про соцмережі.

«Україна має талант! 2:1! Слава Україні!»



Підписники ведучої телепрограми «Вікна-новини» Яни Брензей добре знають, що дівчина — справжня футбольна фанатка! Напередодні чемпіонату Європи з футболу вона тішилася обновці — тій самій, новій формі збірної України! Вчора Яна також не залишилася осторонь перемоги наших у такому непростому матчі!

«Україна має талант! Талант стояти до кінця. Талант дивувати тих, хто у неї не вірив. І надихати тих, хто майже розчарувався. Талант вражати, талант гуртуватися, талант вірити, битися, падати, але вставати. Талант вхопити шанс. Не упустити його. І не упустити ще раз, я сподіваюсь.

P.S. Не уявляю, що відчували ці хлопці на стадіоні. Бо у мене й на дивані ледь серце не стало!»



Актриса серіалу «Кріпосна» Ольга Сумська не оминула увагою таку важливу для всієї країни подію. У дописі в соцмережі заслужена артистка України особисто подякувала Артему Довбику за прекрасну гру в чемпіонаті Європи.



«Ураааааа! Перемога! Україна у чвертьфіналі! А ось і наш прекрасний Артем Довбик, який приніс перемогу збірній України в матчі зі збірною Швеції! Довбику тиждень тому виповнилось 24 роки. Схоже, маємо справді талановитого нападаючого — рідкісний талант у наші часи. Артем із Черкас. Його першим тренером був Олексій Блоха! Зараз Довбик є гравцем команди “Дніпро-1”. Були чутки, що ним цікавиться київське “Динамо” і кілька європейських клубів. Вітаємо з перемогою нашу збірну і славетного Андрія Шевченка!»

Судді шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво теж радісно відреагували на перемогу нашої збірної.

«Україна має талант! Вчора вночі мої сусіди дізналися, що я можу кричати! Доведеться роздати їм беруші перед матчем з Англією! Хто вчора вболівав за збірну? Які враження від матчу?» — написав у своїх соцмережах Ектор Хіменес-Браво.

«Україна має талант — вчора ми у цьому ще раз переконались! Наша збірна увійшла в 1/4 фіналу Євро-2020! Ми стали свідками старту нової історії для українського футболу. Якщо ви й не дивилися сам матч, то, переконана, чули — радісні крики вболівальників. Вчора вночі переповнені щастям були усі любителі футболу й не тільки. Ця перемога ще раз переконала, що ми найкращі. Та можемо все! Хлопці, вперед, чекаємо на матч 3 липня! Будемо вболівати за вас!» — відреагувала Ольга Мартиновська.



«Україна має талант! А збірна України — цілих 27: тренер та команда кращих футболістів. Ми вперше за всю історію увійшли в 1/4 фіналу чемпіонату Європи! Вітаю, хлопці! Це велика гордість для усієї країни та початок нової історії для українського футболу. Не знаю, як ви, а я підскочив з ліжка та був готовий кричати від неймовірної радості та гордості. А ви дивилися вчора матч? Здається, півкраїни цієї ночі не змогли заснути: спочатку від напруженої гри, а потім — від бурхливих емоцій», — написав Володимир Ярославський.

