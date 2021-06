Щорічно авторитетне видання «Новое время» складає рейтинг найвпливовіших людей України. Цього року відразу кілька представників проєктів телеканалу СТБ увійшли в цей список. Серед них — ведуча «Мій секрет» Маша Єфросиніна, шоуранерка серіалу «Спіймати Кайдаша» Наталка Ворожбит і фронтвумен гурту Go_A — переможця Нацвідбору-2020 — Катя Павленко. Детальніше читайте в матеріалі.

На 81 місці рейтингу найвпливовіших людей України розташувалася відома режисерка, сценаристка і драматургиня Наталка Ворожбит, яка отримала нагороду «Відкриття року» Національної кінопремії «Золота Дзиґа». А її 12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року.

Ведуча проєкту «Мій секрет» на телеканалі СТБ Маша Єфросиніна ввійшла в рейтинг найбільш авторитетних людей країни вперше, посівши 95 місце. Експерти відзначили її за громадську і благодійну діяльність: Маша є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду «Твоя опора» і засновницею громадської організації «Фонд Маша». Через пандемію коронавірусу фонд «Твоя опора» змінив вектор і цілі своєї роботи.

Паралельно з роботою в «Твоїй опорі» наприкінці 2020 року Маша Єфросиніна заснувала громадську організацію «Фонд Маша», яка спільно з Інститутом когнітивного моделювання (ІКТ) і Товариством Червоного Хреста України запустила всеукраїнську просвітницьку кампанію «Мені здається» для боротьби з домашнім насильством.

Замикає сотню найвпливовіших людей України фронтвумен гурту Go_A Катя Павленко. Музичний колектив став популярним у 2020 році, після перемоги на Національному відборі на Євробачення, який щорічно спільними зусиллями проводять телеканали СТБ і UА: ПЕРШИЙ.

Оскільки через пандемію коронавірусу конкурс був перенесений на рік, за рішенням організаторів Нацвідбору гурт Go_A представив Україну на Євробаченні-2021. Вперше за весь час участі в конкурсі Україна прозвучала на Євробаченні повністю рідною мовою. Телеканал СТБ відіграв одну з ключових ролей, забезпечивши гурту Go_A повну підготовку до виступу на конкурсі і взявши на себе всі витрати, пов’язані зі створенням, виробництвом номеру та зйомкою резервного відео.

