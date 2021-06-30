Щорічно авторитетне видання «Новое время» складає рейтинг найвпливовіших людей України. Цього року відразу кілька представників проєктів телеканалу СТБ увійшли в цей список. Серед них — ведуча «Мій секрет» Маша Єфросиніна, шоуранерка серіалу «Спіймати Кайдаша» Наталка Ворожбит і фронтвумен гурту Go_A — переможця Нацвідбору-2020 — Катя Павленко. Детальніше читайте в матеріалі.

На 81 місці рейтингу найвпливовіших людей України розташувалася відома режисерка, сценаристка і драматургиня Наталка Ворожбит, яка отримала нагороду «Відкриття року» Національної кінопремії «Золота Дзиґа». А її 12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року.

«Я щаслива, що ми зробили серіал про себе і для себе. Хочу подякувати Володимиру Бородянському, який свого часу замовив цей серіал для СТБ, Сергію Назарову, Талі Прістаєцькій, Дімі Кицаю. Хочу також подякувати режисеру Саші Тименку, оператору Анатолію Сахну і всій-всій неймовірній команді проєкту. Дякую!», — зізналася Наталка Ворожбит на врученні премії.

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Ведуча проєкту «Мій секрет» на телеканалі СТБ Маша Єфросиніна ввійшла в рейтинг найбільш авторитетних людей країни вперше, посівши 95 місце. Експерти відзначили її за громадську і благодійну діяльність: Маша є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду «Твоя опора» і засновницею громадської організації «Фонд Маша». Через пандемію коронавірусу фонд «Твоя опора» змінив вектор і цілі своєї роботи.

«У 2020 році у фонді «Твоя опора» був дуже непростий період. Ми вперше звернули з нашого головного напрямку — допомоги дітям-сиротам і дітям з патологіями. Було ухвалено рішення зосередитися на пандемії коронавірусу, — розповіла Маша Єфросиніна. — Ми вирішили пустити основну частину сил на збір коштів для потреб, що з’явилися внаслідок пандемії. Нам вдалося зібрати понад 70 000 000 гривень на закупівлю життєво важливого медичного обладнання, яке було встановлено в десятках лікарень по всій Україні. Паралельно тривала робота за нашим основним напрямком — допомогою дитячим будинкам, ключовим інститутам, які лікують діток з патологіями… Загалом за 2020 рік ми зібрали 79 000 000 гривень».

Паралельно з роботою в «Твоїй опорі» наприкінці 2020 року Маша Єфросиніна заснувала громадську організацію «Фонд Маша», яка спільно з Інститутом когнітивного моделювання (ІКТ) і Товариством Червоного Хреста України запустила всеукраїнську просвітницьку кампанію «Мені здається» для боротьби з домашнім насильством.

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Замикає сотню найвпливовіших людей України фронтвумен гурту Go_A Катя Павленко. Музичний колектив став популярним у 2020 році, після перемоги на Національному відборі на Євробачення, який щорічно спільними зусиллями проводять телеканали СТБ і UА: ПЕРШИЙ.

Оскільки через пандемію коронавірусу конкурс був перенесений на рік, за рішенням організаторів Нацвідбору гурт Go_A представив Україну на Євробаченні-2021. Вперше за весь час участі в конкурсі Україна прозвучала на Євробаченні повністю рідною мовою. Телеканал СТБ відіграв одну з ключових ролей, забезпечивши гурту Go_A повну підготовку до виступу на конкурсі і взявши на себе всі витрати, пов’язані зі створенням, виробництвом номеру та зйомкою резервного відео.

«Команда, з якою ми працювали, яка нам допомагала, — зробила просто нереальний внесок у те, що сталося. І найголовніше, що вони дали можливість нам бути максимально собою. Якби не телеканал СТБ, цього всього не було б», — зізналася Катя Павленко.

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