Як зірки СТБ відсвяткували День Незалежності України (фото)

Учора, 24 серпня, вся країна відзначила велике свято — 30 років незалежності України. Святковий парад, марші, концерти — це лише невелика частина грандіозного святкування, яке підготували для нас. А де ж зустрічали 30-річчя України зірки телеканалу СТБ? Відповідь знайдете в нашому матеріалі.

Суддя талант-шоу «Україна має талант» Сергій Притула об’єднав в одному фото всю країну: Крим, Донецьк, Чернігів, Черкаси, Київ і Тернопіль. Ведучий і комік упевнений, що незалежність одна на всіх.

Його колега — суддя грандіозного шоу «Україна має талант» Євген Кот також привітав усю країну з Днем Незалежності.

Ведуча бекстейджу грандіозного шоу «Україна має талант» Jerry Heil закликала своїх підписників берегти і піклуватися про свою країну і про її майбутнє, адже це — обов’язок кожного українця.

Улюбленець мільйонів, ведучий романтичного проєкту «Холостячка» ― Григорій Решетник разом зі своїм молодшим сином Олександром привітав українців з Днем Незалежності.

Головна Холостячка країни Злата Огнєвіч також не залишилася осторонь і побажала Україні процвітання.

А суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський запропонував українцям не словом, а ділом демонструвати свою любов до країни.

Ектор Хіменес-Браво підтримав свого колегу і на сторінці в Instagram виклав фото в українському національному костюмі — вишиванці та шароварах ― з жовто-блакитним прапором у руках. Відомий кухар і суддя кулінарного шоу «МастерШеф» ще раз освідчився в любові Україні.

Актриса костюмованої драми «Кріпосна» Наталя Денисенко зізналася, що Україна дала їй усе, про що вона могла тільки мріяти.

Ведуча «Вікна-новини» і проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька зустріла свято на своєму робочому місці. До слова, вона вперше вийшла в ефір в оновленій сучасній студії «Вікна-новини».

Ведуча проєкту про життя селебріті «Неймовiрна правда про зірок» Надія Матвєєва привітала українців із Днем Незалежності і висловила велику подяку і гордість за те, що вона — українка.

Для переможців Нацвідбору на Євробачення-2020 і тріумфаторів пісенного конкурсу Євробачення-2021 — гурту Go_A — незалежність починається з відповідальності за свої вчинки і за свій вибір.

Суддя талант-шоу «Х-фактор» і член журі Національного відбору на Євробачення Андрій Данилко також привітав свою країну з ювілеєм.

Лікар медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський провів свято разом зі своєю сім’єю. В Instagram він розмістив миле фото з донькою.

А ось його колега по цеху Людмила Шупенюк День Незалежності зустріла зі своїм чоловіком.

Ведуча талант-шоу «Х-фактор» Даша Трегубова побажала українцям здоров’я, процвітання і гарного настрою.

А ось суддя талант-шоу «Х-фактор» Настя Каменських зустріла свято на сцені. Співачка захопилася красою і талантом своєї країни і ще раз освідчилась Україні в любові.

Тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська провела свято разом зі своїми дітьми. Відома фітнес-експертка зазначила, що 30 років — це прекрасний вік для країни: час розквіту і змін.

