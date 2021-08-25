Как звезды СТБ отпраздновали День Независимости Украины (фото)

Вчера, 24 августа, вся страна отметила большой праздник ― 30 лет независимости Украины. Праздничный парад, марши, концерты ― это лишь малая часть грандиозного празднования, которое подготовили для нас. А где же встречали 30-летие Украины звезды телеканала СТБ? Ответ найдете в нашем материале.

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Судья талант-шоу «Україна має талант» Сергей Притула объединил в одном фото всю страну: Крым, Донецк, Чернигов, Черкассы, Киев и Тернополь. Ведущий и комик уверен, что независимость одна на всех.

Его коллега ― судья грандиозного шоу «Україна має талант» Евгений Кот поздравил всю страну с Днем Независимости.

Ведущая бэкстейджа грандиозного шоу «Україна має талант» Jerry Heil призвала своих подписчиков беречь и заботиться о своей стране и о ее будущем, ведь это долг каждого украинца.

Любимец миллионов, ведущий романтического проекта «Холостячка» ― Григорий Решетник вместе со своим младшим сыном Александром поздравил украинцев с Днем Независимости.

Главная Холостячка страны Злата Огневич также не осталась в стороне и пожелала Украине процветания.

А судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский предложил украинцам не словом, а делом демонстрировать свою любовь к стране.

Эктор Хименес-Браво поддержал своего коллегу и на странице в Instagram выложил фото в украинском национальном костюме ― вышиванке и шароварах ― с желто-голубым флагом в руках. Известный повар и судья кулинарного шоу «МастерШеф» еще раз признался в любви Украине.

Актриса костюмированной драмы «Крепостная» Наталья Денисенко призналась, что Украина дала ей все, о чем она могла только мечтать.

Ведущая «Вікна-новини» и проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая встретила праздник на своем рабочем месте. К слову, она впервые вышла в эфир в обновленной современной студии «Вікна-новини».

Ведущая проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева поздравила украинцем с Днем Независимости и высказала огромную благодарность и гордость за то, что она ― украинка.

Для победителей Нацотбора на Евровидение-2020 и триумфатора песенного конкурса Евровидение-2021 — группы Go_A — независимость начинается с ответственности за свои поступки и за свой выбор.

Судья талант-шоу «Х-фактор» и член жюри Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко также поздравил свою страну с юбилеем.

Врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский провел праздник вместе со своей семьей. В Instagram он разместил милое фото с дочкой.

А вот его коллега по цеху Людмила Шупенюк День Независимости встретила со своим мужем.

Ведущая талант-шоу «Х-фактор» Даша Трегубова пожелала украинцам здоровья, процветания и хорошего настроения.

А судья талант-шоу «Х-фактор» Настя Каменских встретила праздник на сцене. Певица восхитилась красотой и талантом своей страны и еще раз призналась Украине в любви.

Тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская провела праздник вместе со своими детьми. Известная фитнес-эксперт отметила, что 30 лет ― это прекрасный возраст для страны: время расцвета и перемен.

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