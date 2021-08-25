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Как звезды СТБ отпраздновали День Независимости Украины (фото)

25.08.2021

Вчера, 24 августа, вся страна отметила большой праздник 30 лет независимости Украины. Праздничный парад, марши, концерты это лишь малая часть грандиозного празднования, которое подготовили для нас. А где же встречали 30-летие Украины звезды телеканала СТБ? Ответ найдете в нашем материале. 

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Судья талант-шоу «Україна має талант» Сергей Притула объединил в одном фото всю страну: Крым, Донецк, Чернигов, Черкассы, Киев и Тернополь. Ведущий и комик уверен, что независимость одна на всех. 

Его коллега ― судья грандиозного шоу «Україна має талант» Евгений Кот поздравил всю страну с Днем Независимости.

Ведущая бэкстейджа грандиозного шоу «Україна має талант» Jerry Heil призвала своих подписчиков беречь и заботиться о своей стране и о ее будущем, ведь это долг каждого украинца.

Любимец миллионов, ведущий романтического проекта «Холостячка»Григорий Решетник вместе со своим младшим сыном Александром поздравил украинцев с Днем Независимости.

Главная Холостячка страны Злата Огневич также не осталась в стороне и пожелала Украине процветания.

А судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский предложил украинцам не словом, а делом демонстрировать свою любовь к стране. 

Эктор Хименес-Браво поддержал своего коллегу и на странице в Instagram выложил фото в украинском национальном костюме ― вышиванке и шароварах ― с желто-голубым флагом в руках. Известный повар и судья кулинарного шоу «МастерШеф» еще раз признался в любви Украине.

Актриса костюмированной драмы «Крепостная» Наталья Денисенко призналась, что Украина дала ей все, о чем она могла только мечтать. 

Ведущая «Вікна-новини» и проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая встретила праздник на своем рабочем месте. К слову, она впервые вышла в эфир в обновленной современной студии «Вікна-новини».

Ведущая проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева поздравила украинцем с Днем Независимости и высказала огромную благодарность и гордость за то, что она ― украинка.  

Для победителей Нацотбора на Евровидение-2020 и триумфатора песенного конкурса Евровидение-2021 — группы Go_A — независимость начинается с ответственности за свои поступки и за свой выбор.

Судья талант-шоу «Х-фактор» и член жюри Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко также поздравил свою страну с юбилеем. 

Врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский провел праздник вместе со своей семьей. В Instagram он разместил милое фото с дочкой.

А вот его коллега по цеху Людмила Шупенюк День Независимости встретила со своим мужем. 

Ведущая талант-шоу «Х-фактор» Даша Трегубова пожелала украинцам здоровья, процветания и хорошего настроения.

А судья талант-шоу «Х-фактор» Настя Каменских встретила праздник на сцене. Певица восхитилась красотой и талантом своей страны и еще раз призналась Украине в любви. 

Тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская провела праздник вместе со своими детьми. Известная фитнес-эксперт отметила, что 30 лет ― это прекрасный возраст для страны: время расцвета и перемен.

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