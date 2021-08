День Незалежності України — національне свято, яке щороку відзначається 24 серпня. За 30 років незалежності відбулося безліч подій. Історію свята і цікаві факти про День Незалежності України — читайте в нашому матеріалі.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову і Акт проголошення незалежності України. Відтоді саме цю дату прийнято вважати початком утворення держави Україна в сучасному вигляді.

На честь 30-ої річниці ми зробили добірку цікавих фактів про перший День Незалежності і про незалежну Україну.

