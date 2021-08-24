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День Незалежності України: цікаві факти

24.08.2021

День Незалежності України  національне свято, яке щороку відзначається 24 серпня. За 30 років незалежності відбулося безліч подій. Історію свята і цікаві факти про День Незалежності України читайте в нашому матеріалі.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову і Акт проголошення незалежності України. Відтоді  саме цю дату прийнято вважати початком утворення держави Україна в сучасному вигляді.

На честь 30-ої річниці ми зробили добірку цікавих фактів про перший День Незалежності і про незалежну Україну.

Цікаві факти першого Дня Незалежності України:

  • Одразу після завершення позачергового засідання парламенту УРСР 24 серпня 1991 року опозиціонери виконали гімн Українських Січових Стрільців просто біля трибуни. Пісню підхопили навіть мітингарі під стінами Ради.
  • Проголошення незалежності на той момент не викликало сумнівів і серед комуністів. Саме Олександр Мороз запропонував зробити до неї перші кроки шляхом запровадження власної валюти і реформування армії, пояснивши це тим, що маючи реальні ознаки державності, не треба буде звертатися за кордон.
  • У зв’язку з небезпекою, що нависла над Україною через спробу державного перевороту в СРСР, яка увійшла в історію як путч ДКНП, Верховна Рада УРСР вирішила прийняти Акт проголошення незалежності. За нього тоді проголосували майже всі депутати — від націонал-радикалів до комуністів-ортодоксів.
  • На довершення всього, націонал-демократи з Ігорем Юхновським на чолі підтримали російський народ і Бориса Єльцина, пояснивши це тим, що саме Єльцин, який виступив проти ДКНП, сприяв тому, що Україна постала незалежною. Адже якби не його наполегливість і рішучість, то в Москві демократія не перемогла б, і звичайно ж, ні про яку демократію на території України теж не йшлося б.

Цікаві факти про Україну

  • Станція метро «Арсенальна» розміщена під землею на глибині 105,5 метрів, що робить її найглибшою у світі. Побудували її в числі перших п’яти станцій підземки в Києві. Назва походить від розташованого поруч заводу «Арсенал». З 1986 року станція має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.
  • Тунель кохання — одне з найромантичніших місць в Україні, про яке відомо і за її межами. Цей ботанічний феномен з’явився на Рівненщині на відрізку залізничної колії, що веде від селища Клевань до Оржева. Природний зелений тунель має форму ідеальної за пропорціями арки, яку утворюють зарості кущів і дерев, що сплелися між собою. Пройтися ним приїжджають закохані з усього світу. Туристів манить чарівлива краса цього місця і легенда, згідно з якою, якщо закохана пара, що пройшла через тунель, загадає бажання, воно неодмінно здійсниться.

  • McDonald’s поряд із київською станцією метро «Вокзальна» вже не перший рік входить у топ найбільш відвідуваних однойменних закладів у світі.
  • Відома у всьому світі пісня «Carol of the Bells», або «Ring Christmas Bells», — це «Щедрик» авторства українського композитора Миколи Леонтовича. На Youtube відеозаписи з виконанням цієї пісні набирають мільйони переглядів.
  • Український духовий інструмент трембіта є найдовшим у світі.
  • Голлівудські зірки Міла Куніс, Міла Йовович, Віра Фарміга, Леонардо ді Капріо, Дастін Хофман, Девід Духовни, Стівен Спілберг, Сильвестр Сталлоне, Вайнона Райдер мають українське коріння.
  • Географічний центр Європи міститься в Україні поблизу Рахова.
  • Український літак АН-225 «Мрія» — найбільший літак у світі, який проєктували для перевезення космічних кораблів. Він має надвелику вантажопідйомність і зараз активно задіяний здебільшого у перевезеннях комерційних вантажів.
  • Україна — найбільша за площею європейська країна.

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