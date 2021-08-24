День Незалежності України — національне свято, яке щороку відзначається 24 серпня. За 30 років незалежності відбулося безліч подій. Історію свята і цікаві факти про День Незалежності України — читайте в нашому матеріалі.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову і Акт проголошення незалежності України. Відтоді саме цю дату прийнято вважати початком утворення держави Україна в сучасному вигляді.

На честь 30-ої річниці ми зробили добірку цікавих фактів про перший День Незалежності і про незалежну Україну.

Цікаві факти першого Дня Незалежності України:

Одразу після завершення позачергового засідання парламенту УРСР 24 серпня 1991 року опозиціонери виконали гімн Українських Січових Стрільців просто біля трибуни. Пісню підхопили навіть мітингарі під стінами Ради.

Проголошення незалежності на той момент не викликало сумнівів і серед комуністів. Саме Олександр Мороз запропонував зробити до неї перші кроки шляхом запровадження власної валюти і реформування армії, пояснивши це тим, що маючи реальні ознаки державності, не треба буде звертатися за кордон.

У зв’язку з небезпекою, що нависла над Україною через спробу державного перевороту в СРСР, яка увійшла в історію як путч ДКНП, Верховна Рада УРСР вирішила прийняти Акт проголошення незалежності. За нього тоді проголосували майже всі депутати — від націонал-радикалів до комуністів-ортодоксів.

На довершення всього, націонал-демократи з Ігорем Юхновським на чолі підтримали російський народ і Бориса Єльцина, пояснивши це тим, що саме Єльцин, який виступив проти ДКНП, сприяв тому, що Україна постала незалежною. Адже якби не його наполегливість і рішучість, то в Москві демократія не перемогла б, і звичайно ж, ні про яку демократію на території України теж не йшлося б.

Цікаві факти про Україну

Станція метро «Арсенальна» розміщена під землею на глибині 105,5 метрів, що робить її найглибшою у світі. Побудували її в числі перших п’яти станцій підземки в Києві. Назва походить від розташованого поруч заводу «Арсенал». З 1986 року станція має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Тунель кохання — одне з найромантичніших місць в Україні, про яке відомо і за її межами. Цей ботанічний феномен з’явився на Рівненщині на відрізку залізничної колії, що веде від селища Клевань до Оржева. Природний зелений тунель має форму ідеальної за пропорціями арки, яку утворюють зарості кущів і дерев, що сплелися між собою. Пройтися ним приїжджають закохані з усього світу. Туристів манить чарівлива краса цього місця і легенда, згідно з якою, якщо закохана пара, що пройшла через тунель, загадає бажання, воно неодмінно здійсниться.

McDonald’s поряд із київською станцією метро «Вокзальна» вже не перший рік входить у топ найбільш відвідуваних однойменних закладів у світі.

Відома у всьому світі пісня «Carol of the Bells», або «Ring Christmas Bells», — це «Щедрик» авторства українського композитора Миколи Леонтовича. На Youtube відеозаписи з виконанням цієї пісні набирають мільйони переглядів.

Український духовий інструмент трембіта є найдовшим у світі.

Голлівудські зірки Міла Куніс, Міла Йовович, Віра Фарміга, Леонардо ді Капріо, Дастін Хофман, Девід Духовни, Стівен Спілберг, Сильвестр Сталлоне, Вайнона Райдер мають українське коріння.

Географічний центр Європи міститься в Україні поблизу Рахова.

Український літак АН-225 «Мрія» — найбільший літак у світі, який проєктували для перевезення космічних кораблів. Він має надвелику вантажопідйомність і зараз активно задіяний здебільшого у перевезеннях комерційних вантажів.

Україна — найбільша за площею європейська країна.

Більше на тему: День Незалежності України: історія свята і як його відзначать зірки СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.