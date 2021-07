Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV став офіційним партнером Національного олімпійського комітету України (НОК). Подивитися трансляції Олімпійських ігор Токіо 2020 на сервісі можна в ефірі каналу UA: Перший і в записі до 7 діб.

SWEET.TV став офіційним партнером НОК України. Всі абоненти сервісу отримали можливість підтримати українських спортсменів і дивитися трансляції Олімпійських ігор Токіо 2020 на сайті та в додатках онлайн-кінотеатру SWEET.TV в ефірі каналу UA: Перший і в записі до 7 діб. Трансляція доступна в тарифі без додаткових оплат.

Окрім Олімпіади, фанати найрізноманітніших видів спорту знайдуть на SWEET.TV цікавий для себе контент. Футбольні вболівальники можуть дивитися матчі чемпіонатів Англії, Бельгії та Германії. Для палких шанувальників гонок є трансляції етапів Формули 1, Формули Е та NASCAR.

Також на сервісі можна дивитися яскраві спортивні події зі світу UFC, NHL, NBA, MLB, турніри з тенісу, снукеру, гольфу. А нещодавно на каналі Setanta Sports розпочали показ Діамантової ліги, тож тепер можна дивитися головний чемпіонат з легкої атлетики та багато іншого.

Усі абоненти онлайн-кінотеатру можуть дивитися Олімпіаду в Токіо в ефірі каналу UA: Перший. Записи зберігаються на платформі сервісу впродовж 7 діб. Також є можливість керувати прямим ефіром: поставити на паузу або відмотати до потрібного моменту. Сервіс доступний на телевізорах, смартфонах, планшетах, ноутбуках і навіть на Xbox.

Насолоджуйтеся переглядом будь-де та будь-коли та підтримайте українських спортсменів.

Крім трансляції Олімпіади, на SWEET.TV є 260+ телеканалів, зокрема в HD та 4K. Також абонентам доступний великий кінозал без реклами: 10 000+ фільмів без додаткових оплат, серіали та шедеври мультиплікації для дітей будь-якого віку та всієї родини. Нові абоненти отримують безкоштовний доступ до сервісу на 7 діб. Детальніше — за посиланням.

