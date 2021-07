Кожна жінка — унікальна і не схожа ні на один із шаблонів. Вона жадає проявляти свою природність у всій красі і при цьому не бути відкинутою, переживаючи про те, що з нею щось не так. Ніхто не має права підривати жіночу впевненість у собі через встановлені рамки сучасної філософії та стандарти краси.

ЗМІ та реклама протягом десятиліть створюють вузькі стандарти краси. Фотографії в медіа та рекламі формують ідеалізований образ жінки, віддалений від реальності. Dove вірить, що краса повинна бути джерелом натхнення і впевненості в собі (а не занепокоєння) для кожної жінки. Тому Dove створив проєкт #ShowUs (#ПокажітьНас), де спільно з організаціями Getty Images і Girlgaze виступає за те, щоб фотографії реальних жінок, створені в рамках проекту #ПокажітьНас, використовувалися в медіа та рекламі. У фотобібліотеці #ПокажітьНас (#ShowUs) на базі найбільшого у світі банку зображень Getty Images увійшли понад 15 000 фотографій жінок із 39 країн світу. Всі знімки без цифрової обробки, щоб показати реальних жінок, різноманіття зовнішності і їх унікальну красу.

Розробкою та реалізацією проєкту в Україні разом із Unilever займалась медійна агенція Initiative. Амбасадоркою проєкту стала українська реп-виконавиця alyona alyona. Надихнувшись проектом, вона написала ліричну пісню, а потім і зняла кліп на неї.

Кліп виконавиці набрав понад 730 тисяч переглядів і близько 1500 коментарів, викликавши небувалий відгук у жінок, що є прямим свідченням про те, що багатьом так чи інакше знайома ситуація, коли не приймають і не чують.

Метою проєкту було не просто маніфестувати відмову від ретуші і справжню природну красу, а й діяти — показати звичайних дівчат у медіа. Тому ми закликали дівчат викладати сторіз і пости з хештегом #ПокажітьНас. Серед тих, хто підтримав проєкт в Instagram, Dove рандомно вибрав 15 представниць для подальшої участі в проєкті. Для цих дівчат була проведена фотосесія без ретуші, і їх змогла побачити столиця на великих і красивих діджитальних екранах України — Gulliver, Ocean Plaza, Blockbuster.

Слід зазначити, що фотограф, яка знімала дівчат на бордах — Діана Андруник — заснувала власний соціальний проєкт «Не така як інші вона» і в 2020 році відкрила всеукраїнську благодійну виставку про дівчат з інвалідністю та їх історіями, які надихали кожну дівчину й робили зміни в інклюзивній політиці нашої держави.

Це величезна подія не тільки для бренду Dove, а й для всієї індустрії реклами в цілому. Зупинятися на досягнутому Діана і бренд Dove в Україні не збираються, адже створені штучно жіночі образи все ще переважають у медіа-просторі. Триває робота над новими фотографіями неймовірних українок, і найближчим часо ми зможемо побачити результат важливого і масштабного проєкту #ShowUs на порталі Getty Images.

Сьогодні кожен із нас може стати частиною проєкту і допомогти показати всю різноманітність і багатогранність справжньої жіночої краси. Користуйтеся фотобібліотекою проєкту #ПокажітьНас, дивіться фото за хештегом #ПокажітьНас, діліться власними історіями прийняття себе, оскільки проєкт на цьому не закінчується, адже попереду ще довга робота зі зміни індустрії медіа.

