17―18 червня в Києві пройде перший International Sustainability Forum: міжнародна освітня подія у сфері сталого розвитку, яка допоможе бізнесу стати привабливим для інвесторів, партнерів та споживачів. 16 топспікерів із 7 країн світу: ЄБРР, FMO, IFC, UNDP, Global Compact, Indiana University, Institute for Gender and the Economy ― поділяться знаннями про сталий розвиток.

Упродовж двох днів учасники відвідають 4 руми: Intro, Environmental, Social, Governance. Кожна кімната включає серію міжнародних лекцій та кейс-сесію найкращих локальних сталих практик.

Ви почуєте 17 кращих кейсів у сфері сталого розвитку від ДТЕК, StarLightMedia, IDS Borjomi Ukraine, ЦУМ, Carlsberg, GlobalLogic, Scatec Solar, GoodValley, Atlas Weekend, Укренерго, Softserve, Corteva, Укрсиббанку та інших з чіткими результатами та рекомендаціями.

Форум дасть відповіді на запитання: чим sustainability відрізняється від благодійності та КСВ? Чому сталість — це не тільки екологія? Як бізнес може впливати на зміну клімату? Чому майбутнє за циркулярною економікою? Як взаємодіяти зі стейкхолдерами? Навіщо інвестори наголошують на ESG та на звітах за стандартом GRI? Та багато інших корисних знань, які наблизять бізнес до сталих рішень.

Наприкінці форуму всі учасники події зможуть пройти тест, перевірити свої знання і отримати сертифікат.

Організатор: Асоціація експертів зі сталого розвитку (ASDE) — перше міжнародне об’єднання практиків сталості в Україні.

Коли: 17―18 червня

Де: онлайн

Початок о 10:00.

Квитки: http://isforum.org.ua

Контакти для партнерів: Марія +380 93 415 45 63

Контакти для медіа: Ірина +380 68 001 17 72

