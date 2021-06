В Украине состоится первый международный форум устойчивости

17―18 июня в Киеве пройдет первый International Sustainability Forum: международное образовательное событие в области устойчивого развития, которое поможет бизнесу стать привлекательным для инвесторов, партнеров и потребителей. 16 топ-спикеров из 7 стран мира: ЕБРР, FMO, IFC, UNDP, Global Compact, Indiana University, Institute for Gender and the Economy ― поделятся знаниями об устойчивом развитии.

В течение двух дней участники посетят 4 рума: Intro, Environmental, Social, Governance. Каждая комната включает серию международных лекций и кейс-сессию лучших локальных устойчивых практик.

Вы услышите 17 лучших кейсов в области устойчивого развития от ДТЭК, StarLightMedia, IDS Borjomi Ukraine, ЦУМ, Carlsberg, GlobalLogic, Scatec Solar, GoodValley, Atlas Weekend, Укрэнерго, Softserve, Corteva, Укрсиббанка и других с четкими результатами и рекомендациями.

Форум даст ответ на вопрос: чем sustainability отличается от благотворительности и КСО? Почему постоянство — это не только экология? Как бизнес может влиять на изменение климата? Почему будущее за циркулярной экономикой? Как взаимодействовать со стейкхолдерами? Зачем инвесторы акцентируют на ESG и отчетах по стандарту GRI? И много других полезных знаний, которые приблизят бизнес к постоянным решениям.

В конце форума все участники события смогут пройти тест, проверить свои знания и получить сертификат.

Организатор: Ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE) — первое международное объединение практиков устойчивости в Украине.

Когда: 17―18 июня

Где: онлайн

Начало в 10:00.

Билеты: http://isforum.org.ua

Контакты для партнеров: Мария +380 93 415 45 63

Контакты для медиа: Ирина +380 68 001 17 72

Больше по теме: В Киеве состоится благотворительный вечер «Наука ― это она»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.