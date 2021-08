Every U does good ― делать добрые дела с Unilever

За каждым выдающимся брендом стоит история, ценности и большая идея: то, что вдохновляло основателей и привлекало пользователей. Когда история компании восходит к позапрошлому веку, важно помнить, с чего все начиналось. Создание устойчивого бизнеса, внедрение новой культуры гигиены, воспитание новых поколений ― такие ценности компании отражены в современном Плане Устойчивого Развития Unilever и стратегии Compass. Это долгосрочная стратегия по созданию лучшего мира наряду с ростом глобального бизнеса.

От инновационной идеи к философии компании

История компании Unilever началась с выдающейся для своего времени бизнес-идеи, но и одновременно с заботы о людях. В 1885 году Уильям Хескет Левер и его брат Джеймс основали небольшую фабрику по производству мыла в Варингтоне, Англия. Это было первое мыло, которое в основном применялось для бытовой уборки. Со временем бизнес разрастался, и создание следующего продукта был лишь вопросом времени.

Братья Левер создали мыло с добавлением карболовой кислоты. В 1900 году добавление этого ингредиента было прорывом. Но именно благодаря его дезинфицирующим свойствам это мыло ― Lifebuoy ― стало доступным продуктом, который способствовал здоровью и гигиене широких слоев населения.

Именно с заботы о тех, кто в этом нуждается, 120 лет спустя началось глобальное движение Every U does good. Используя ваши любимые товары наших брендов, вы помогаете поддержать более 60 проектов, которые работают над улучшением здоровья и гигиены, уменьшением воздействия на окружающую среду в два раза и улучшением существования миллионов людей.

Идея Every U does good простая и привлекательная: используя товары брендов Dove, Rexona, Axe, Domestos, Love Beauty And Planet и «Лесной бальзам», пользователи имеют возможность приобщиться к финансированию проектов, изменяющих жизнь Украины к лучшему. Делать добро отныне проще: вы моете, скрабируете или ополаскиваете, а Unilever становится вашим проводником в мир устойчивого развития и улучшения качества жизни для тех, кто в этом нуждается. И когда одновременно пробуют, чистят, скрабируют и моют миллионы людей во всем мире, это в совокупности создает весомое социальное влияние и вклад в устойчивое развитие во всем мире!

Делать добро вместе с брендом

Бренды Domestos и «Лесной бальзам» принимают меры для улучшения качества жизни украинцев. В 2014 году в стране был начат проект «В чистом мире не болеют дети!». В дальнейшем программа была расширена до учебной кампании «Снова в школу» в ответ на реалии жизни во время пандемии.

Цель компании ― обеспечение чистоты, дезинфекции рабочих поверхностей и полной готовности к приему учеников в новом учебном году. Мы смогли привлечь внимание руководителей школ и родителей к проблеме гигиены поверхностей в учебных заведениях и научить школьный персонал чистить поверхности, к которым чаще всего касаются. Более 2300 школ и 450 000 школьников приняли участие в этом проекте.

Также в 2020 году Unilever сделал открытие об эффективности формулы «Лесной Бальзам» в сдерживании активности коронавирусной инфекции SARS-COV-2 на 99,9%.

«Лесной бальзам» предоставляет свою экспертизу стоматологам, школам, больницам и клиентам, а также поддерживает уход за иммунитетом ротовой полости с помощью ополаскивателей. Также в 2020 году компания подарила 20000 ополаскивателей школам, больницам и стоматологии.

Устойчивое развитие ― это не только о гигиене и чистоте, а также о бережном отношении к себе и восприятии своего тела. Поэтому бренды Dove и Axe прилагают усилия, чтобы молодые люди были уверены в себе. Кампания #ПокажітьНас вместе со своим послом alyona alyona призывает СМИ и рекламодателей использовать изображения реальных женщин без ретуши и отказаться от навязывания стандартов красоты. Axe внедряет программы уверенности у парней: коммуникации бренда в социальных медиа Facebook и Instagram направлены на преодоление страха и раскрытия решимости ребят, в развлекательной форме их учат, как общаться с девушками.

Бренд Rexona верит в необходимость поощрения к активному образу жизни, поэтому каждый раз, когда вы пользуетесь продуктами компании, вы помогаете вдохновить миллионы людей на положительные изменения и постоянное движение. В Украине бренд давно пропагандирует любовь к спорту, и с каждым годом все больше украинцев выбирают здоровый образ жизни и участвуют в таких соревнованиях. В 2019 году Rexona стала спонсором дистанции Mini Marathon 4,2 км во всех мероприятиях Run Ukraine Running League 2019. Rexona Mini Marathon ― это забег на 4,2 км, мини-марафонская дистанция, доступна для широкого круга участников с разным уровнем подготовки.

И, конечно, экологическое отношение к себе и своему телу связано с заботой об экологии. В Unilever все материалы компания получает из ответственных и возобновляемых источников, а после использования ― должным образом перерабатывает или использует повторно. А бренд Love Beauty and Planet помогает подарить свою любовь планете: для упаковки продукции Love Beauty and Planet используют переработанный пластик, ароматические ингредиенты, полученные этическим путем, а продукты бренда не тестируются на животных.

Путь устойчивого развития ― длительный и многомерный, однако этот путь стоит того, чтобы пройти его вместе. Для будущих поколений, для благосостояния тех, кто живет сейчас и нуждается в нашей помощи, и для создания лучшего мира. И на этом пути важен даже маленький шаг.

