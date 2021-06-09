Запуск игры «Цели устойчивого развития»

9 июня Сеть Глобального договора ООН в Украине запускаете игру «Sustainable Development Goals». Приглашаем сыграть в нее всех желающих.

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Игра «Sustainable Development Goals» является уникальной разработкой Глобального договора ООН. Украина получила эксклюзивное право на распространение и адаптацию этих материалов. Онлайн-версию игры разработала команда BestApp, которая состоит из выпускников программы ІТ nation, реализованной Глобальным договором ООН в Украине в 2020 году. Команда начала свой IT-бизнес и нанимает работников не только из Украины.

Цель игры — заинтересовать темой устойчивого развития более широкий круг людей, а также дать возможность проверить осведомленность с Целями устойчивого развития тем, для кого эта тема не является новой. Игра рекомендуется для преподавателей университетов, студентов, изучающих курсы, связанные с устойчивым развитием, а также всем заинтересованным в этой сфере.

По правилам игры, игроки бросают вызов друг другу, пытаясь достичь ЦУР до 2030 года. Так, в ходе игры они получают базовые знания о 17 Целях, изложенных в виде качественных и количественных задач на последующие годы. Цель — достичь Целей устойчивого развития до 2030 года, дав правильные ответы на 20 вопросов, которые в сумме принесут 100 баллов.

Перед прохождением игры мы рекомендуем пройти ознакомительный сертифицированный курс от Глобального договора ООН о Целях устойчивого развития, который даст вам базовые знания о ЦУР и 10 Принципах ГД ООН, а также поможет показать лучший результат в игре. Курс доступен после регистрации на сайте игры в разделе «Полезные ссылки».

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Накануне игру протестировали более 100 преподавателей университетов со всей Украины. Сейчас мы готовы поделиться ею с общественностью. Регистрируйтесь и играйте по ссылке:

https://game-globalcompact.org.ua/

Партнерами игры являются компании DTEK, BASF Украина и Carlsberg Украина. Информационные партнеры: StarLightMedia, Освитория медиа, КорреспонденТ.net, Агрокебеты, Апостроф, Деньги.ua, delo.ua.

Будущее начинается с цели, серьезные дела начинаются с игры!

О Глобальном договоре ООН в Украине

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Контакты для медиа: менеджер по коммуникациям Глобального договора ООН в Украине Марина Снижинская +38 (097) 719-63-40,

m.snizhynska@globalcompact.org.ua

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