Запуск гри «Цілі сталого розвитку»

9 червня Мережа Глобального договору ООН в Україні запускає гру «Sustainable Development Goals». Запрошуємо зіграти в неї всіх охочих.

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Гра «Sustainable Development Goals» є унікальною розробкою Глобального договору ООН. Україна отримала ексклюзивне право на поширення та адаптацію цих матеріалів. Онлайн-версію гри розробила команда BestApp, яка складається з випускників програми ІТ nation, реалізованої Глобальним договором ООН в Україні в 2020 році. Команда започаткувала власний IT-бізнес і наймає працівників не лише з України.

Мета гри — зацікавити темою сталого розвитку якомога ширше коло людей, а також дати можливість перевірити обізнаність із Цілями сталого розвитку тим, для кого ця тема не є новою. Гру рекомендовано для викладачів університетів, студентів, які вивчають курси, пов’язані зі сталим розвитком, а також усім зацікавленим у цій сфері.

За правилами гри, гравці кидають виклик одне одному, намагаючись досягти ЦСР до 2030 року. Так, у ході гри вони отримують базові знання про 17 Цілей, викладених у вигляді якісних та кількісних завдань на наступні роки. Мета — досягти Цілей сталого розвитку до 2030 року, давши правильні відповіді на 20 запитань, що в сумі принесуть 100 балів.

Перед проходженням гри ми рекомендуємо пройти ознайомчий сертифікований курс від Глобального договору ООН про Цілі сталого розвитку, який дасть вам базові знання про ЦСР та 10 Принципів ГД ООН, а також допоможе показати кращий результат у грі. Курс доступний після реєстрації на сайті гри у розділі «Корисні посилання».

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Напередодні гру протестували понад 100 викладачів університетів з усієї України. Нині ми готові поділитися нею з широким загалом. Реєструйтеся і грайте за посиланням:

https://game-globalcompact.org.ua/.

Партнерами гри є компанії DTEK, BASF Україна та Carlsberg Україна. Інформаційні партнери: StarLightMedia, Освіторія медіа, КорреспонденТ.net, Агрокебети, Апостроф, Деньги.ua, delo.ua.

Майбутнє починається з цілі, серйозні справи починаються з гри!

Про Глобальний договір ООН в Україні

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність і стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

Контакти для медіа: менеджерка з комунікацій Глобального договору ООН в Україні Марина Сніжинська +38 (097) 719-63-40,

m.snizhynska@globalcompact.org.ua

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