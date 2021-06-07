10 червня освітній проєкт STEM is FEM за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) проведе у Києві благодійний вечір «Наука ― це вона».

На заході нагородять 12 фіналісток всеукраїнського конкурсу есе про науковиць, а також відбудеться благодійний аукціон, зібрані кошти з якого додадуть до освітнього гранту володарці гран-прі.

«Наука ― це вона» ― масштабний просвітницький арт-проєкт, покликаний популяризувати науку серед молоді та пропагувати гендерну рівність. З цією метою п’ять сучасних ілюстраторів та ілюстраторок створили портрети 12 видатних українських науковиць, а дівчата з усієї України віком від 14 до 21 року розповіли у своїх есе про внесок цих особистостей у розвиток науки та суспільства.

«Усього ми отримали 561 унікальну роботу, з яких члени компетентного та неупередженого журі обрали 12 найкращих. До суддівського складу увійшли відомі журналісти, редактори, блогери, біологи та психологи», ― зазначив ініціатор проєкту STEM is FEM, співзасновник венчурної студії Pawa Сергій Токарєв.

Проєкт створений у рамках глобальної кампанії UN Women «Покоління рівності», що закликає до змін задля досягнення рівноправ’я.

На 12 переможниць очікують цінні призи від благодійного освітнього проєкту STEM is FEM та інших партнерів, а також можливість отримати майстер-клас від професійної редакторки. А одна з них стане володаркою головного призу ― гранту на освіту в будь-якому навчальному закладі світу в розмірі $4000. До цієї суми будуть додані кошти, які зберуть під час аукціону. Предметами торгів стануть роздруковані картини з автографами авторів, а також їх версії у форматі NFT. Крім того, гості зможуть купити додаткові лоти, надані партнерами проєкту: ювелірну прикрасу від Guzema Fine Jewelry, сукню від бренду GUDU, а також бранч з рестораторами Оленою та Дмитром Борисовими в одному з їхніх закладів

Через карантинні обмеження кількість гостей на офлайн-заході лімітована. Вхід лише за запрошеннями. Проте захід можна переглянути онлайн ― на сторінці STEM is FEM у Facebook.

Після оголошення переможниць їхні роботи разом із дванадцятьма портретами науковиць утворять пересувну виставку, що почне подорожувати містами, містечками й селами України. Будь-який освітній заклад: школа, університет, бібліотека тощо ― може замовити в організаторів безкоштовну копію експозиції. Витрати на транспортування організатори теж беруть на себе.

Генеральний партнер проєкту ― компанія з підтримки стартапів в Україні Roosh Tech, комунікаційний партнер ― агентство стратегічних комунікацій TRUMAN Agency.

«Я за рівні можливості розвитку у будь-якій галузі, для всіх людей. Я вважаю, що дівчата мають не боятися робити те, що їм подобається, ― чи то в науці, чи в будь-якій іншій сфері. Якщо в наших можливостях допомогти їм у цьому, підштовхнути до відчуття свободи у виборі кар’єри, показати рольові моделі жінок, яким вдалося пробити «скляну стелю», ― треба неодмінно це робити», ― наголосив засновник TRUMAN Іван Ванєєв.

Також проєкт дякує юридичному партнеру ― компанії Asters, медіапартнерам ― медіагрупі StarLightMedia та онлайн-виданню The Page, креативним партнерам ― онлайн галереї Spilne і стартапу Reface, а також ювелірному партнерові Guzema Fine Jewelry!

Більше на тему: «Наука – це вона»: STEM is FEM розпочав конкурс на найкраще есе про науковицю

STEM is FEM ― благодійний освітній проєкт, мета якого ― популяризація STEM-спеціальностей серед українських дівчат.

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