В Киеве состоится благотворительный вечер «Наука ― это она»

10 июня образовательный проект STEM is FEM при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) проведет в Киеве благотворительный вечер «Наука ― это она».

На мероприятии наградят 12 финалисток всеукраинского конкурса эссе о женщинах-ученых, а также состоится благотворительный аукцион, собранные средства от которого добавят к образовательному гранту обладательнице гран-при.

«Наука ― это она» ― масштабный просветительский арт-проект, призванный популяризировать науку среди молодежи и пропагандировать гендерное равенство. С этой целью пять современных иллюстраторов создали портреты 12 выдающихся украинских женщин-ученых, а девушки со всей Украины в возрасте от 14 до 21 года рассказали в своих эссе о вкладе этих личностей в развитие науки и общества.

«Всего мы получили 561 уникальную работу, из которых члены компетентного и беспристрастного жюри выбрали 12 лучших. В судейский состав вошли известные журналисты, редакторы, блогеры, биологи и психологи», ― отметил инициатор проекта STEM is FEM, соучредитель венчурной студии Pawa Сергей Токарев.

Проект создан в рамках глобальной кампании UN Women «Поколение равенства», призывающей к изменениям для достижения равноправия.

12 победительниц ожидают ценные призы от благотворительного образовательного проекта STEM is FEM и других партнеров, а также возможность получить мастер-класс от профессионального редактора. А одна из них станет обладательницей главного приза ― гранта на образование в любом учебном заведении мира в размере $ 4000. К этой сумме будут добавлены средства, которые соберут во время аукциона. Предметами торгов станут распечатанные картины с автографами авторов, а также их версии в формате NFT. Кроме того, гости смогут купить дополнительные лоты, предоставленные партнерами проекта: ювелирное украшение от Guzema Fine Jewelry, платье от бренда GUDU, а также бранч с рестораторами Еленой и Дмитрием Борисовыми в одном из их заведений.

Из-за карантина количество гостей ограничено. Вход только по приглашению. Однако мероприятие можно посмотреть онлайн ― на странице STEM is FEM в Facebook.

После объявления победительниц их работы вместе с двенадцатью портретами женщин-ученых образуют передвижную выставку, которая начнет путешествовать по городам, городкам и селам Украины. Любое учебное или образовательное учреждение: школа, университет, библиотека и т.п. ― может заказать у организаторов бесплатную копию экспозиции. Расходы на транспортировку организаторы тоже берут на себя.

Генеральный партнер проекта ― компания по поддержке стартапов в Украине Roosh Tech, коммуникационный партнер ― агентство стратегических коммуникаций TRUMAN Agency.

«Я за равные возможности развития в любой отрасли, для всех людей. Я считаю, что девушки должны не бояться делать то, что им нравится, ― в науке или в любой другой сфере. Если в наших возможностях помочь им в этом, подтолкнуть к ощущению свободы в выборе карьеры, показать ролевые модели женщин, которым удалось пробить «стеклянный потолок», ― надо непременно это делать», ― отметил основатель TRUMAN Иван Ванеев.

Также проект благодарит юридического партнера ― компанию Asters, медиапартнеров ― медиагруппу StarLightMedia и онлайн-издание The Page, креативных партнеров ― онлайн галерею Spilne и стартап Reface, а также ювелирного партнера Guzema Fine Jewelry!

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STEM is FEM ― благотворительный образовательный проект, цель которого ― популяризация STEM-специальностей среди украинских девушек.

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