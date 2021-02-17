«Наука — это она»: STEM is FEM начал конкурс на лучшее эссе о женщине-ученом

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине запустили всеукраинский образовательный арт-проект «Наука — это она». Проект является частью кампании ООН Женщины «Поколение равенства» по популяризации гендерного паритета среди молодежи и обеспечению лидерства женщин в технологиях и инновациях.

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Проект расскажет о вкладе отечественных женщин-ученых в развитие науки, развенчает миф о «неженственности науки» и поощрит молодежь выбирать путь ученого. Проект предусматривает создание передвижной познавательной выставки с 12 портретами украинских женщин-ученых, выполненных современными иллюстраторами, и проведение конкурса на лучшее эссе о женщине-ученом среди девушек в возрасте от 14 до 21 года.

Кибернетик Екатерина Ющенко, математики Клавдия Латышева, Елена Ванеева и Марина Вязовская, молекулярный биолог Анна Ельская, физики Антонина Прихотько и Ольга Перевозчикова, нейроморфолог Галина Скибо, нейробиолог Нана Войтенко, орнитолог Наталья Атамась, генетики Оксана Пивень и Светлана Арбузова — вот двенадцать героинь проекта.

Подробнее об условиях можно прочитать на официальной странице конкурса https://stemisfem.org/. Дедлайн подачи произведений — 15 марта.

Для победительниц конкурса предусмотрены ценные призы от организаторов, спонсоров и партнеров проекта. 12 авторов лучших произведений получат персональный мастер-класс от профессионального редактора, а их эссе будут опубликованы в популярном общенациональном издании. Гран-при конкурса — стипендия на обучение.

STEM is FEM — благотворительный образовательный проект, который борется с гендерными стереотипами в научной и профессиональной сфере и мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности. Подробнее о проекте и анонсы других событий можно узнать на сайте STEM is FEM и официальных страницах в Facebook и Instagram.

ООН Женщины — структура ООН, которая работает над вопросами гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин. Мировой лидер в решении проблем, касающихся женщин и девушек, эта организация основана с целью улучшения реализации их потребностей во всем мире.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в своей деятельности отстаивает права и благосостояние каждого ребенка. Совместно с партнерами ЮНИСЕФ работает в 190 странах и территориях для перевода этого обязательства в плоскость практических действий ради всех детей, где бы они ни находились.

Информационный партнер проекта — медиагруппа StarLightMedia.

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