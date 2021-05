Группа StarLightMedia получила 15 наград Ukrainian Design: The Very Best Of 2021

Национальный конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of 2021 объявил победителей в рамках Ukrainian Creative Stories 2021. Группа StarLightMedia получила сразу 15 наград. Подробнее читайте в материале.

Ukrainian Design: The Very Best Of — это фестиваль, который в течение десяти лет отмечает лучшие творческие проекты как уже известных украинских дизайнеров, так и молодых специалистов, только начинающих свой путь в этой области.

В этом году программа фестиваля насчитывала 5 конкурсов и 97 категорий для всестороннего представления украинского дизайна. Оценивало конкурсные работы международное жюри: 29 судей из 17 стран мира — ведущие дизайнеры, арт-директора, архитекторы, главные редакторы профильных изданий и другие профессионалы индустрии.

Одним из триумфаторов конкурса стал медиахолдинг StarLightMedia ― сразу 15 наград: 14 получила команда дизайна и 1 ― команда StarLight Scenery. А именно:

Награда за редизайн телеканала СТБ — «океан эмоций». 2 best of — визуальная айдентика и лого. #злюбов’юможливовсе

«Ранок у великому місті». The very best of — моушн-графика проморолика. 3 best of — логотип ТВ-программы, визуальная айдентика программы новостей и ТВ-программы. #разомкраще

«Козаки. Абсолютно брехлива історія». 4 best of — лого ТВ-программы, типографика, промокампания и тайтл-дизайн

«Перші ластівки». #Залежні. Вest of ― тайтл-дизайн #давайжитиразом

«Антизомбі». 2 best of — типографика и open/titles ТВ-программы

Effie Awards. Best of — титры и моушн-графика для ивента

Оформление сцены для We play (esports) — StarLight Scenery

