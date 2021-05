Група StarLightMedia отримала 15 нагород Ukrainian Design: The Very Best Of 2021

Національний конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of 2021 оголосив переможців у рамках Ukrainian Creative Stories 2021. Група StarLightMedia отримала відразу 15 нагород. Детальніше читайте в матеріалі.

Ukrainian Design: The Very Best Of — це фестиваль, який протягом десяти років відзначає найкращі творчі проєкти як уже відомих українських дизайнерів, так і молодих фахівців, які тільки починають свій шлях у цій царині.

Цього року програма фестивалю налічувала 5 конкурсів і 97 категорій для всебічного представлення українського дизайну. Оцінювало конкурсні роботи міжнародне журі: 29 суддів із 17 країн світу — провідні дизайнери, арт-директори, архітектори, головні редактори профільних видань та інші професіонали індустрії.

Одним із тріумфаторів конкурсу став медіахолдинг StarLightMedia — відразу 15 нагород: 14 отримала команда дизайну і 1 — команда StarLight Scenery. А саме:

Нагорода за редизайн телеканалу СТБ — «океан емоцій». 2 best of — візуальна айдентика та лого. #злюбов’юможливовсе

«Ранок у великому місті». The very best of — моушн-графіка проморолика. 3 best of — логотип ТБ-програми, візуальна айдентика програми новин і ТБ-програми. #разомкраще

«Козаки. Абсолютно брехлива історія». 4 best of — лого ТБ-програми, типографіка, промокампанія і тайтл-дизайн

«Перші ластівки». #Залежні. Вest of — тайтл-дизайн #давайжитиразом

«Антизомбі». 2 best of — типографіка і open/titles ТБ-програми

Effie Awards. Best of — титри і моушн-графіка для івенту

Оформлення сцени для We play (esports) — StarLight Scenery

STB.UA вітає колег із крутим результатом і нагадує, що З любов’ю можливо все!

