Наука відкриває обличчя: STEM is FEM разом із Reface візуалізують майбутнє

Завдяки Благодійному освітньому проєкту STEM is FEM та всесвітньо відомому стартапу Reface усі охочі зможуть приміряти на себе образ відомої української вченої. Буквально. У мобільному застосунку Reface (із заміни облич на відео та зображення) з’явилася серія портретів українських науковиць.

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Співпраця STEM is FEM та Reface відбувається в межах унікального освітнього проєкту «Наука — це вона». Його STEM is FEM реалізовує за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) у межах глобальної кампанії «Покоління рівності». Мета проєкту — через історію здобутків українських жінок-учених зацікавити і надихнути молодих дівчат із різних куточків України обирати STEM-професії. А ще — спростувати міфи і стереотипи про те, що наука — «нежіноча» справа.

Тепер завдяки співпраці STEM is FEM із Reface кожен охочий може уявити себе математикинею, орнітологинею, фізикинею чи нейроморфологинею. Та навіть побачити себе в образі наукової зірки, замінивши її обличчя на власне. Знайти портрети в додатку можна за пошуковим запитом «Наука — це вона».

Відомий на весь світ застосунок Reface, що підкорив топи AppStore та Google Play, випередивши Netflix, Amazon і TikTok, дає змогу спробувати себе в найрізноманітніших амплуа. Завантаживши застосунок, можна змінювати обличчя на фото, відео та GIF, бачити себе в ролі відомих митців, виконавців, акторів і, віднедавна, науковиць, а також створювати власні меми. Тепер своє обличчя можна приміряти не лише на Бейонсе чи Дейнеріс, а й на Олену Ванєєву чи Наталю Атамась. Точніше, на їх портрети, майстерно виконані відомими українськими ілюстраторами для проєкту «Наука — це вона»: Сергієм Майдуковим, Анною Іваненко, Ольгою Дехтярьовою та Євгенією Полосіною.

Завдяки команді Reface проєкт STEM is FEM вийшов на новий рівень — дівчата отримали ще одне джерело натхнення, щоб обирати для себе STEM-професію. Бо ж усі знають: щоб досягти успіху, треба його візуалізувати.

Арт-проєкт «Наука — це вона» триває. 10 червня 2021 року команда проєкту проведе благодійний аукціон, на якому можна буде придбати оригінали портретів 12 українських науковиць у вигляді криптоарту. Кошти, отримані з продажу, передадуть на освітній грант переможниці конкурсу есе про науковиць. Далі виставка мандруватиме всією Україною. Не проґавте шанс стати частиною цієї масштабної кампанії. Стежте за оновленнями на сторінках STEM is FEM.

Генеральний партнер проєкту — компанія з підтримки стартапів в Україні Roosh Tech, комунікаційний партнер — агентство стратегічних комунікацій TRUMAN Agency.

Також проєкт дякує юридичному партнерові — компанії Asters, медіапартнерам — медіагрупі StarLightMedia та онлайн-виданню The Page, креативним партнерам — онлайн галереї Spilne і застосунку Reface, а також ювелірному партнеру Guzema Fine Jewelry!

Благодійний вечір “Наука ― це вона”

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