За кожним визначним брендом ― історія, цінності та велика ідея: щось, що надихало засновників та приваблювало користувачів. Коли історія компанії сягає позаминулого століття, важливо пам’ятати, з чого все починалося. Створення сталого бізнесу, впровадження нової культури гігієни, виховання нових поколінь ― такі цінності компанії відображені в сучасному Плані Сталого Розвитку Unilever та стратегії Compass. Це довгострокова стратегія щодо створення кращого світу водночас зі зростанням глобального бізнесу.

Історія компанії Unilever розпочалася з визначної для свого часу бізнес-ідеї, але й водночас із турботи про людей. У 1885 році Вільям Хескет Левер та його брат Джеймс заснували невелику фабрику з виробництва мила у Варінгтоні, Англія. Це було перше мило, яке переважно застосовувалося для побутового прибирання. З часом бізнес розростався, і створення наступного продукту було лише питанням часу.

Брати Левер створили мило з додаванням карболової кислоти. У 1900 році додавання цього інгредієнту було проривом. Але саме завдяки його дезінфікуючим властивостям це мило ― Lifebuoy ― стало доступним продуктом, який сприяв здоров’ю та гігієні широких верств населення.

Саме з турботи про тих, хто цього потребує, 120 років потому розпочався глобальний рух Every U does good. Використовуючи ваші улюблені товари наших брендів, ви допомагаєте підтримати понад 60 проєктів, які працюють над покращенням здоров’я та гігієни, зменшенням впливу на навколишнє середовище вдвічі та покращенням існування мільйонів людей.

Ідея Every U does good проста та приваблива: використовуючи товари брендів Dove, Rexona, Axe, Domestos, Love Beauty And Planet та «Лесной бальзам», користувачі мають змогу долучитися до фінансування проєктів, що змінюють життя українців на краще. Робити добро відтепер простіше: ви миєте, скрабуєте або ополіскуєте, а Unilever стає вашим провідником у світ сталого розвитку та покращення якості життя для тих, хто цього потребує. І коли водночас куштують, чистять, скрабують і миють мільйони людей у цілому світі, це в сукупності створює вагомий соціальний вплив та внесок у сталий розвиток у всьому світі!

Бренди Domestos та «Лесной бальзам» вживають заходів для поліпшення якості життя українців. У 2014 році в Україні було започатковано проєкт «У чистому світі не хворіють діти!». Надалі в 2020 році програму було розширено до навчальної кампанії «Знову в школу» у відповідь на реалії життя під час пандемії.

Метою кампанії є забезпечення чистоти, дезінфекції робочих поверхонь та повної готовності до прийому учнів у новому навчальному році. Ми змогли привернути увагу керівників шкіл і батьків до проблеми гігієни поверхонь у навчальних закладах і навчити шкільний персонал чистити поверхні, до яких найчастіше торкаються. Більш ніж 2 300 шкіл та 450 тисяч школярів взяли участь у цьому проєкті.

Також у 2020 Unilever зробив відкриття про ефективність формули «Лесной Бальзам» у стримуванні активності коронавірусної інфекції SARS-COV-2 на 99,9%.

«Лесной бальзам» надає свою експертизу стоматологам, школам, лікарням та клієнтам, а також підтримує догляд за імунітетом ротової порожнини за допомогою ополіскувачів. Також у 2020 році компанія подарувала 20 000 ополіскувачів школам, лікарням і стоматологіям.

Сталий розвиток ― це не лише про гігієну та чистоту, а також про дбайливе ставлення до себе та сприйняття свого тіла. Тому бренди Dove та Axe докладають зусиль, щоб молоді люди були впевнені у собі. Кампанія #ПокажітьНас разом зі своїм амбасадором alyona alyona закликає ЗМІ та рекламодавців використовувати зображення реальних жінок без ретуші та відмовитися від нав’язування стандартів краси. Axe впроваджує програми розвитку впевненості у хлопців: комунікації бренду в соціальних медіа Facebook та Instagram спрямовані на подолання страху та розкриття рішучості хлопців, у розважальній формі їх навчають, як спілкуватися з дівчатами.

Бренд Rexona вірить у необхідність заохочення до активного способу життя, тому щоразу, коли ви користуєтесь продуктами компанії, ви допомагаєте надихнути мільйони людей на позитивні зміни та постійний рух. В Україні бренд давно пропагує любов до спорту, і з кожним роком все більше українців обирають здоровий спосіб життя та беруть участь у таких змаганнях. У 2019 році Rexona стала спонсором дистанції Mini Marathon 4,2 км у всіх заходах Run Ukraine Running League 2019. Rexona Mini Marathon ― це забіг на 4,2 км, мінімарафонська дистанція, доступна для широкого кола учасників із різним рівнем підготовки.

І, звісно, екологічне ставлення до себе та свого тіла пов’язане з турботою про екологію. В Unilever подбали про те, щоб усі матеріали компанія отримувала з відповідальних та відновлюваних джерел, а після використання їх належним чином переробляли або використовували повторно. А бренд Love Beauty and Planet допомагає подарувати свою любов планеті: для упаковки продукції Love Beauty and Planet використовують перероблений пластик, ароматичні інгредієнти, отримані етичним шляхом, а продукти бренду не тестуються на тваринах.

Шлях сталого розвитку ― тривалий та багатовимірний, проте цей шлях вартий того, щоб пройти його разом. Для майбутніх поколінь, для добробуту тих, хто живе зараз та потребує нашої допомоги, та для створення кращого світу. І на цьому шляху важливий навіть маленький крок.

