Наука открывает лицо: STEM is FEM вместе с Reface визуализируют будущее

Благодаря Благотворительному образовательном проекту STEM is FEM и всемирно известному стартапу Reface все желающие смогут примерить на себя образ известной украинской ученой. Буквально. В мобильном приложении Reface (по замене лиц на видео и изображениях) появилась серия портретов украинских ученых-женщин.

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Сотрудничество STEM is FEM и Reface происходит в пределах уникального образовательного проекта «Наука — это она». Его STEM is FEM реализует при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского Фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной кампании «Поколение равенства».

Цель проекта — через историю достижений украинских женщин-ученых заинтересовать и вдохновить молодых девушек из разных уголков Украины выбирать STEM-профессии. А еще — опровергнуть мифы и стереотипы о том, что наука — «неженское» дело.

Теперь благодаря сотрудничеству STEM is FEM с Reface каждый желающий может представить себя женщиной-математиком, орнитологом, физиком или нейроморфологом. И даже увидеть себя в образе научной звезды, заменив ее лицо на собственное. Найти портреты в приложении можно по поисковому запросу «Наука — это она».

Известное на весь мир приложение Reface, покорившее топы AppStore и Google Play, опередив Netflix, Amazon и TikTok, позволяет попробовать себя в самых разных амплуа. Загрузив приложение, можно менять лицо на фото, видео и GIF, видеть себя в роли известных художников, исполнителей, актеров и, с недавних пор, ученых, а также создавать собственные мемы. Теперь свое лицо можно примерить не только на Бейонсе или Дейнерис, но и на Елену Ванееву или Наталью Атамась. Точнее, на их портреты, искусно выполненные известными украинскими иллюстраторами для проекта «Наука — это она»: Сергеем Майдуковым, Анной Иваненко, Ольгой Дехтяревой и Евгенией Полосиной.

Благодаря команде Reface проект STEM is FEM вышел на новый уровень — девушки получили еще один источник вдохновения, чтобы выбирать для себя STEM-профессию. Ведь все знают: чтобы добиться успеха, надо его визуализировать.

Арт-проект «Наука — это она» продолжается. 10 июня 2021 года команда проекта проведет благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести оригиналы портретов 12 украинских женщин-ученых в виде криптоарта. Средства, полученные с продажи, передадут на образовательный грант победительницы конкурса эссе о женщинах-ученых. Далее выставка будет путешествовать по всей Украине. Не упустите шанс стать частью масштабной кампании. Следите за обновлениями на страницах STEM is FEM.

Генеральный партнер проекта — компания по поддержке стартапов в Украине Roosh Tech, коммуникационный партнер — агентство стратегических коммуникаций TRUMAN Agency.

Также проект благодарит юридического партнера — компанию Asters, медиапартнеров — медиагруппу StarLightMedia и онлайн-издание The Page, креативных партнеров — онлайн-галерею Spilne и приложение Reface, а также ювелирного партнера Guzema Fine Jewelry!

Благотворительный вечер “Наука ― це вона”

STEM is FEM

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