Звезды проектов СТБ попали в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины

Ежегодно авторитетное издание «Новое время» составляет рейтинг самых влиятельных людей Украины. В этом году сразу несколько представителей проектов телеканала СТБ вошли в этот список. Среди них ― ведущая «Мой секрет» Маша Ефросинина, шоураннер сериала «Спіймати Кайдаша» Наталка Ворожбит и фронтвумен группы Go_A — победителя Нацотбора-2020 — Катя Павленко. Подробнее читайте в материале.

На 81 месте рейтинга самых влиятельных людей Украины расположилась известная режиссер, сценарист и драматург Наталка Ворожбит, которая получила награду «Открытие года» Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». А ее 12-серийный проект «Спіймати Кайдаша», снятый по заказу телеканала СТБ, стал лучшим игровым сериалом 2020 года.

«Я счастлива, что мы сделали сериал о себе и для себя. Хочу поблагодарить Владимира Бородянского, который в свое время заказал этот сериал для СТБ, Сергея Назарова, Талу Пристаецкую, Диму Кицая. Хочу также поблагодарить режиссера Сашу Тименко, оператора Анатолия Сахно и всю-всю невероятную команду проекта. Спасибо!», — призналась Наталка Ворожбит на вручении премии.

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Ведущая проекта «Мой секрет» на телеканале СТБ Маша Ефросинина вошла в рейтинг наиболее авторитетных людей страны впервые, заняв 95 место. Эксперты отметили ее за общественную и благотворительную деятельность: Маша является почетным послом ООН в Украине, главой Попечительского совета фонда «Твоя опора» и основателем общественной организации «Фонд Маша». Из-за пандемии коронавируса фонд «Твоя опора» сменил вектор и цели своей работы.

«В 2020 году у фонда «Твоя опора» был очень непростой период. Мы впервые свернули с нашего главного направления — помощи детям-сиротам и детям с патологиями. Было принято решение сосредоточиться на пандемии коронавируса, — рассказала Маша Ефросинина. — Мы решили пустить основную часть сил на сбор средств для нужд, появившихся в результате пандемии. Нам удалось собрать больше 70 000 000 гривен на закупку жизненно важного медицинского оборудования, которое было установлено в десятках больниц по всей Украине. Параллельно продолжалась работа по нашему основному направлению — помощи детским домам, ключевым институтам, которые лечат деток с патологиями… В общей сложности за 2020 год мы собрали 79 000 000 гривен».

Параллельно с работой в «Твоей опоре» в конце 2020 года Маша Ефросинина основала общественную организацию «Фонд Маша», которая совместно с Институтом когнитивного моделирования (ИКТ) и Обществом Красного Креста Украины запустила всеукраинскую просветительскую кампанию «Мені здається» по борьбе с домашним насилием.

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Замыкает сотню самых влиятельных людей Украины фронтвумен группы Go_A Катя Павленко. Музыкальный коллектив обрел свою популярность в 2020 году, после победы на Национальном отборе на Евровидение, который ежегодно общими усилиями проводят телеканалы СТБ и UА: ПЕРШИЙ.

Поскольку из-за пандемии коронавируса конкурс был перенесен на год, по решению организаторов Нацотбора группа Go_A представила Украину на Евровидении-2021. Впервые за все время участия в конкурсе Украина прозвучала на Евровидении полностью на родном языке. Телеканал СТБ сыграл одну из ключевых ролей, обеспечив группе Go_A полную подготовку к выступлению на конкурсе и взяв на себя все расходы, связанные с созданием, производством номера и съемкой резервного видео.

«Команда, с которой мы работали, которая нам помогала, — ​​сделала просто нереальный вклад в то, что произошло. И самое главное, что они дали возможность нам быть максимально собой. Если бы не телеканал СТБ, этого всего не было бы», — призналась Катя Павленко.

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