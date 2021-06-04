Наталка Ворожбит стала победительницей Национального кинофестиваля «Золота Дзиґа» в номинации «Открытие года»

Известная украинская режиссер Наталка Ворожбит стала победительницей Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» и получила награду в номинации «Открытие года». Подробнее читайте в материале.

В 2020 году известная украинская сценарист и режиссер Наталка Ворожбит стала дебютанткой на Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». На конкурсе она представила свой новый фильм «Плохие дороги». Кинолента стала рекордсменом, ведь была номинирована в 15 категориях на кинофестивале.

«Учитывая, что я дебютантка, то любая награда имеет для меня большое значение, это ― как большой кредит доверия на следующие работы. Особенно важно получать награды в своей стране, когда нашу работу оценивают лучшие представители киносообщества. Я бы хотела эту награду посвятить продюсеру фильма Юрию Минзянову, который верил, что делает открытие, и который сделал все, чтобы оно осуществилось», ― отметила Наталья Ворожбит.

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Имена других лауреатов Пятой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» будут объявлены 12 июня во время торжественной церемонии награждения.

Напомним, фильм «Плохие дороги» также стал призером Венецианского кинофестиваля, а его премьера в Украине состоялась 20 мая.

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