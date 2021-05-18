20 мая в украинский прокат выходит фильм-призер Венецианского кинофестиваля ― «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит, автора сериала «Спіймати Кайдаша» и фильма «Киборги». Читайте в нашем материале интересные факты о фильме и о режиссере.

Интересные факты о режиссере Наталье Ворожбит

Наталья Ворожбит ― драматур, сценарист, шоуранер, режиссер и автор одного из самых успешных украинских сериалов «Спіймати Кайдаша», сценарист популярного сериала «Школа», а также фильмов «Киборги» и «Дикое поле». Ее полнометражный режиссерский дебют «Плохие дороги» стал призером Венецианского кинофестиваля.

Как драматург Наталья ― одна из основательниц «Недели актуальной пьесы» и «Театра Переселенца», написала около двадцати пьес, которые были поставлены как в лучших украинских театрах, так и разных стран мира ― Королевском шекспировском театре и Театре Роял Корт в Великобритании, Театре Магдебурга в Германии и других.

Наталья Ворожбит получила многочисленные награды, в частности Женщина года (2020) по версии премии ООН Women in Arts 2020 в категории «Театр и кино», а также вошла в списки «Топ-100 успешных женщин Украины. Сто украинок, которые достигли впечатляющих результатов в различных сферах», «Топ-100 самых влиятельных людей Украины» и «Топ-100 успешных женщин Украины», рейтинг издания «Новое время»(2020).

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Награды, которые получил фильм «Плохие дороги»:

Премия Circolo del Cinema di Verona, программа «Неделя критики», Венецианский кинофестиваль, 2020

Премии «Киноколо» в категориях «Открытие года» (Наталья Ворожбит), «Лучшая женская роль» (Оксана Черкашина) и «Лучшая мужская роль» (Юрий Кулинич), 2020

15 номинаций на кинопремию «Золота дзиґа» Украинской киноакадемии.

Интересные факты о фильме «Плохие дороги»

«Плохие дороги» ― это экранизация одноименной пьесы авторства Натальи Ворожбит, которую ставили в Лондоне и Киеве.

Основой для пьесы стали материалы, которые Наталья Ворожбит собрала в течение своих поездок в Донбасс, исследуя жизнь прифронтовых и оккупированных зон с разных сторон: сначала для сценария фильма «Киборги», для которого общалась преимущественно с военнослужащими; затем для театрального проекта Театра переселенцев, где собирала материалы среди военных, подростков и переселенцев; еще одна поездка была вместе с медиками-добровольцами для сериала о медиках. В течение этих поездок собралось много историй, которые не вошли ни в один проект. Поэтому когда в 2015 году Наталье предложили написать что-то о Донбассе, что бы действительно поразило, она ​​использовала именно этот материал, но каждая история ― это определенная компиляция услышанного, а не полностью реконструированные события.

Мировая премьера драмы состоялась в программе «Неделя критики» Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где была отмечена второй по престижности наградой ― премией Circolo del Cinema di Verona как «наиболее инновационная лента в конкурсе».

Украинская премьера фильма состоялась на фестивале «Киевская неделя критики» в программе «Фокус: Украина―Франция». Также Ворожбит признана автором лучшего полнометражного дебюта ― она получила Национальную премию кинокритиков «Кіноколо» в категории «Открытие года». А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии.

Роли двух девочек-подростков исполняли спортсменки Екатерина Жданович и Анастасия Паршина (женская борьба и спортивная гимнастика) из спортивного интерната, из которого саму Наталью Ворожбит в свое время выгнали за плохое поведение. Одна из девушек родом с Донбасса и пережила описанные события.

Плнировалось снять четыре новеллы из шести существующих для пьесы. Одну не взяли, потому что это женский монолог. А вторую ― о подвале ― за то, что она слишком жестока. После окончания съемок Наталья Ворожбит была счастлива, что все позади. Они встретились с продюсером и пошутили, что не хватает пятой жестокой новеллы, чтобы «добить» зрителя. На следующий день продюсер позвонил и предложил ее снять.

Очень много актеров на мужскую роль в этой новелле отказалось приходить на кастинг. Когда Ворожбит утвердила актеров, то перед первой репетицией извинилась перед ними за количество жестоких сцен и насилия.

Одну из новелл снимали в Черниговской области, в городке Козелец. И для правдоподобности очень нужно было, чтобы на окнах жилого дома, который постоянно в кадре, были скотчем заклеены стекла. Художники-постановщики ходили по квартирам, предлагали деньги, но все категорически отказывались. Только двое жителей согласились. Режиссер признается, что понимает тех, кто отказались: играть в войну никому не хочется.

«Когда становишься режиссером ― перестаешь быть человеком. Конечно, я утрирую, но…», ― говорит Ворожбит. Например, в фильме снималась 14-летняя девочка, во время съемок возникла идея, что было бы хорошо, если бы она курила в кадре, очень подходило к ее образу. К большому удивлению режиссера, ее мама сразу согласилась. Но дублей было много и актриса ― Анна Жураковская ― так накурилась, что сказала в конце смены прокуренным голосом: «Никогда в жизни курить не буду».

За настоящим снегом и морозом пришлось ехать на Донбасс. Когда ехали снимать под Курахово, большинство группы не осознавало, что до линии разграничения не более 10 км, а на месте съемок еще недавно велись жестокие бои. Члены группы были шокированы, когда во время съемок услышали рядом настоящие взрывы.

В Курахово был один съемочный день, и группа могла не успеть на вечерний поезд. Но, как это бывает во время съемок, все задержалось, потому что еще… и еще один кадр, и в результате до поезда осталось полтора часа, а ехать надо было два. И один из осветителей фильма умудрился по телефону остановить поезд, который подождал группу в Константиновке. Их встречал весь штат работников вокзала и прогонял через строй, чтобы все скорее заскочили в поезд, под которым ждали доставщики пиццы и суши, потому что все были очень голодные и осветитель додумался еще и заказать ужин. Группа попала в последний вагон, а потом еще полчаса добирались до нужного. Выглядели как челночники 90-х, так много было вещей. Это было настоящее чудо. «Осветителю планируем поставить памятник на вокзале в Константиновке», ― шутит Ворожбит.

В двух эпизодических ролях в фильме снялся Андрей Шараскин ― командир роты киборгов, который был консультантом на фильме «Киборги». Для Натальи Ворожбит было важно задействовать и в «Плохих дорогах» человека, который воевал и может перенести этот опыт в фильм.

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