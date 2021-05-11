Фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит выйдет в прокат в мае

20 мая в украинский прокат выходит фильм-призер Венецианского кинофестиваля – «Плохие дороги» режиссерки Наталки Ворожбит, авторки сериала «Спіймати Кайдаша» и фильма «Киборги».

«Плохие дороги» – полнометражный дебют драматургини и сценаристки Наталки Ворожбит, экранизация ее хитовой одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных авторкой на Востоке Украины во время работы над фильмом «Киборги».

Мировая премьера драмы состоялась в программе «Неделя критики» Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как «наиболее инновационный фильм конкурса».

Украинская премьера фильма прошла на фестивале «Киевская неделя критики» в программе «Фокус: Украина-Франция». Наталка Ворожбит признана авторкой лучшего полнометражного дебюта – режиссерка получила Национальную премию кинокритиков «Киноколо» в категории «Открытие года». А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии. Также фильм получил пятнадцать номинаций на кинопремию «Золота Дзиґа», церемония награждения состоится в июне.

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Производство совершил кинопродакшн «Kristi Films» при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Дистрибьютор ленты – кинокомпания «Артхаус Трафик». Промоция фильма осуществляется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Больше по теме: На диджитал-страницах СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение с Владимиром Бирюковым

В широкий украинский прокат «Плохие дороги» выйдут 20 мая.

Читайте нас также в Viber и Telegram.