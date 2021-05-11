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Фильм «Плохие дороги» Наталки Ворожбит выйдет в прокат в мае

11.05.2021

20 мая в украинский прокат выходит фильм-призер Венецианского кинофестиваля – «Плохие дороги» режиссерки Наталки Ворожбит, авторки сериала «Спіймати Кайдаша» и фильма «Киборги».

погані дороги

«Плохие дороги» – полнометражный дебют драматургини и сценаристки Наталки Ворожбит, экранизация ее хитовой одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных авторкой на Востоке Украины во время работы над фильмом «Киборги».

погані дороги

 

Мировая премьера драмы состоялась в программе «Неделя критики» Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как «наиболее инновационный фильм конкурса».

Украинская премьера фильма прошла на фестивале «Киевская неделя критики» в программе «Фокус: Украина-Франция». Наталка Ворожбит признана авторкой лучшего полнометражного дебюта – режиссерка получила Национальную премию кинокритиков «Киноколо» в категории «Открытие года». А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии. Также фильм получил пятнадцать номинаций на кинопремию «Золота Дзиґа», церемония награждения состоится в июне. 

погані дороги

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Производство совершил кинопродакшн «Kristi Films» при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Дистрибьютор ленты – кинокомпания «Артхаус Трафик». Промоция фильма осуществляется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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В широкий украинский прокат «Плохие дороги» выйдут 20 мая.

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