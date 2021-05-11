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Фільм «Погані дороги» Наталки Ворожбит вийде у прокат у травні

11.05.2021

20 травня в український прокат виходить фільм-призер Венеційського кінофестивалю – «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит, авторки серіалу «Спіймати Кайдаша» та фільму «Кіборги». 

погані дороги

«Погані дороги» – повнометражний дебют драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит, екранізація її хітової однойменної п’єси, яку ставили у Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом «Кіборги». 

погані дороги

Світова прем’єра драми відбулася у програмі «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як «найбільш інноваційна стрічка в конкурсі». 

Українська прем’єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» у програмі «Фокус: Україна-Франція». Наталка Ворожбит визнана авторкою найкращого повнометражного дебюту – режисерка здобула Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року». А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії. Також стрічка отримала п’ятнадцять номінацій на кінопремію «Золота Дзиґа», церемонія нагородження відбудеться у червні. 

погані дороги

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов. Виробництво здійснив кінопродакшн «Kristi Films» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Дистриб’ютор стрічки — кінокомпанія «Артхаус Трафік». Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно. 

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У широкий український прокат «Погані дороги» вийдуть 20 травня. 

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