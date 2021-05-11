20 травня в український прокат виходить фільм-призер Венеційського кінофестивалю – «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит, авторки серіалу «Спіймати Кайдаша» та фільму «Кіборги».

«Погані дороги» – повнометражний дебют драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит, екранізація її хітової однойменної п’єси, яку ставили у Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом «Кіборги».

Світова прем’єра драми відбулася у програмі «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як «найбільш інноваційна стрічка в конкурсі».

Українська прем’єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» у програмі «Фокус: Україна-Франція». Наталка Ворожбит визнана авторкою найкращого повнометражного дебюту – режисерка здобула Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року». А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії. Також стрічка отримала п’ятнадцять номінацій на кінопремію «Золота Дзиґа», церемонія нагородження відбудеться у червні.

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов. Виробництво здійснив кінопродакшн «Kristi Films» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Дистриб’ютор стрічки — кінокомпанія «Артхаус Трафік». Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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У широкий український прокат «Погані дороги» вийдуть 20 травня.

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