20 травня в український прокат виходить фільм-призер Венеційського кінофестивалю ― «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит, авторки серіалу «Спіймати Кайдаша» та фільму «Кіборги». Читайте в нашому матеріалі цікаві факти про фільм і про режисерку.

Цікаві факти про режисерку Наталку Ворожбит

Наталка Ворожбит ― драматургиня, сценаристка, шоуранерка, режисерка та авторка одного з найуспішніших українських серіалів «Спіймати Кайдаша», сценаристка популярного серіалу «Школа», а також фільмів «Кіборги» та «Дике поле». Її повнометражний режисерський дебют «Погані дороги» став призером Венеційського кінофестивалю.

Як драматургиня Наталка ― одна із засновниць «Тижня актуальної п’єси» і «Театру Переселенця», написала близько двадцяти п’єс, які були поставлені як у найкращих українських театрах, так і в різних країнах світу ― Королівському Шекспірівському театрі та Театрі Роял Корт у Великій Британії, Театрі Магдебурга в Німеччині та інших.

Наталка Ворожбит отримала численні нагороди, зокрема Жінка року (2020) за версією премії ООН Women in Arts 2020 у категорії «Театр і кіно», а також увійшла до списків «Топ-100 успішних жінок України. Сто українок, які досягли вражаючих результатів у різних сферах», «Топ-100 найвпливовіших людей України» і «Топ-100 успішних жінок України», рейтинг видання «Новое время» (2020).

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Нагороди, які отримав фільм «Погані дороги»:

Премія Circolo del Cinema di Verona, програма «Тиждень критики», Венеційський кінофестиваль, 2020

Премії «Кіноколо» у категоріях «Відриття року» (Наталка Ворожбит), «Найкраща жіноча роль» (Оксана Черкашина) та «Найкраща чоловіча роль» (Юрій Кулініч), 2020

15 номінацій на кінопремію «Золота дзиґа» Української кіноакадемії.

Цікаві факти про фільм «Погані дороги»

«Погані дороги» ― це екранізація однойменної п’єси авторства Наталки Ворожбит, яку ставили в Лондоні та Києві.

Основою для п’єси стали матеріали, які Наталка Ворожбит зібрала протягом своїх поїздок на Донбас, досліджуючи життя прифронтових та окупованих зон з різних сторін: спочатку для сценарію фільму «Кіборги», для якого спілкувалася переважно з військовослужбовцями; потім для театрального проєкту Театру Переселенця збирала матеріали серед військових, підлітків та переселенців; ще одна поїздка була разом з медиками-добровольцями для серіалу про медиків. Протягом цих поїздок зібралося багато історій, які не увійшли до жодного проєкту. Тому коли у 2015 році Наталці запропонували написати щось про Донбас, що справді вразило б, вона використала саме цей матеріал, але кожна історія ― це певна компіляція почутого, а не повністю реконструйовані події.

Світова прем’єра драми відбулася у програмі «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою ― премією Circolo del Cinema di Verona як «найбільш інноваційна стрічка в конкурсі».

Українська прем’єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» у програмі «Фокус: Україна―Франція». Також Ворожбит визнана авторкою найкращого повнометражного дебюту ― вона здобула Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року». А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії.

Ролі двох дівчат-підлітків виконували спортсменки Катерина Жданович та Анастасія Паршина (жіноча боротьба і спортивна гімнастика) зі спортивного інтернату, з якого саму Наталку Ворожбит у свій час вигнали за погану поведінку. Одна з дівчат родом з Донбасу і пережила описані події.

Планувалося зняти чотири новели з шести існуючих для п’єси. Одну не взяли, бо це жіночий монолог. А другу ― про підвал ― через те, що вона занадто жорстока. Після закінчення зйомок Наталка Ворожбит була щаслива, що все позаду. Вони зустрілися з продюсером і пожартували, що не вистачає п’ятої жорстокої новели, щоб «добити» глядача. Наступного дня продюсер зателефонував і запропонував її зняти.

Дуже багато акторів на чоловічу роль у цій новелі відмовилось приходити на кастинг. Коли Ворожбит затвердила акторів, то перед першою репетицією перепросила в них за таку кількість жорстоких сцен і насильства.

Одну з новел знімали в Чернігівській області, у містечку Козелець. І для правдоподібності дуже треба було, щоб на вікнах житлового будинку, який постійно в кадрі, були скотчем заклеєні шибки. Художники-постановники ходили по квартирах, пропонували гроші, але всі категорично відмовлялися. Лише двоє мешканців погодились. Режисерка зізнається, що розуміє тих, хто відмовились, грати у війну нікому не хочеться.

«Коли стаєш режисером ― перестаєш бути людиною. Звичайно, я перебільшую, але…», ― каже Ворожбит. Наприклад, у фільмі знімалась 14-річна дівчина, і під час зйомок виникла ідея, що було б добре, якби вона курила в кадрі, дуже пасувало до її образу. На велике здивування режисерки, її мама відразу погодилась. Але ж дублів було багато, і акторка ― Анна Жураківська ― так накурилася, що сказала наприкінці зміни прокуреним голосом: «Ніколи в житті курити не буду».

По справжній сніг і мороз довелося їхати на Донбас. Коли їхали знімати під Курахове, більшість групи не усвідомлювала, що до лінії розмежування не більше 10 км, а на місці зйомок ще недавно велись жорстокі бої. Члени групи були шоковані, коли під час зйомок почули поруч справжні вибухи.

У Кураховому був один знімальний день, і група мала встигнути на вечірній потяг. Та, як це буває під час зйомок, усе затрималось, бо ще…, і ще один кадрик, і в результаті до потяга залишилося півтори години, а їхати треба було дві. І один з освітлювачів фільму примудрився по телефону зупинити потяг, який дочекався їх у Костянтинівці. Групу зустрічав весь штат працівників вокзалу і проганяв крізь стрій, щоб усі скоріше заскочили у потяг, під яким чекали доставщики піци і суші, бо всі були дуже голодні і освітлювач додумався ще й замовити вечерю. Група вскочила в крайній вагон, а потім ще півгодини добирались до потрібного. Виглядали як «човники» з 90-х ― так багато було речей. Це було справжнє диво. «Освітлювачу плануємо поставити пам’ятник на вокзалі в Костянтинівці», – жартує Ворожбит.

У двох епізодичних ролях у фільмі знявся Андрій Шараскін ― командир роти кіборгів, який був консультантом у фільмі «Кіборги». Для Наталки Ворожбит було важливо задіяти й у «Поганих дорогах» людину, яка воювала і може перенести цей досвід у фільм.

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