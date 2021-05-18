Цікаві факти про фільм «Погані дороги»
20 травня в український прокат виходить фільм-призер Венеційського кінофестивалю ― «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит, авторки серіалу «Спіймати Кайдаша» та фільму «Кіборги». Читайте в нашому матеріалі цікаві факти про фільм і про режисерку.
Цікаві факти про режисерку Наталку Ворожбит
Наталка Ворожбит ― драматургиня, сценаристка, шоуранерка, режисерка та авторка одного з найуспішніших українських серіалів «Спіймати Кайдаша», сценаристка популярного серіалу «Школа», а також фільмів «Кіборги» та «Дике поле». Її повнометражний режисерський дебют «Погані дороги» став призером Венеційського кінофестивалю.
Як драматургиня Наталка ― одна із засновниць «Тижня актуальної п’єси» і «Театру Переселенця», написала близько двадцяти п’єс, які були поставлені як у найкращих українських театрах, так і в різних країнах світу ― Королівському Шекспірівському театрі та Театрі Роял Корт у Великій Британії, Театрі Магдебурга в Німеччині та інших.
Наталка Ворожбит отримала численні нагороди, зокрема Жінка року (2020) за версією премії ООН Women in Arts 2020 у категорії «Театр і кіно», а також увійшла до списків «Топ-100 успішних жінок України. Сто українок, які досягли вражаючих результатів у різних сферах», «Топ-100 найвпливовіших людей України» і «Топ-100 успішних жінок України», рейтинг видання «Новое время» (2020).
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Нагороди, які отримав фільм «Погані дороги»:
- Премія Circolo del Cinema di Verona, програма «Тиждень критики», Венеційський кінофестиваль, 2020
- Премії «Кіноколо» у категоріях «Відриття року» (Наталка Ворожбит), «Найкраща жіноча роль» (Оксана Черкашина) та «Найкраща чоловіча роль» (Юрій Кулініч), 2020
- 15 номінацій на кінопремію «Золота дзиґа» Української кіноакадемії.
Цікаві факти про фільм «Погані дороги»
- «Погані дороги» ― це екранізація однойменної п’єси авторства Наталки Ворожбит, яку ставили в Лондоні та Києві.
- Основою для п’єси стали матеріали, які Наталка Ворожбит зібрала протягом своїх поїздок на Донбас, досліджуючи життя прифронтових та окупованих зон з різних сторін: спочатку для сценарію фільму «Кіборги», для якого спілкувалася переважно з військовослужбовцями; потім для театрального проєкту Театру Переселенця збирала матеріали серед військових, підлітків та переселенців; ще одна поїздка була разом з медиками-добровольцями для серіалу про медиків. Протягом цих поїздок зібралося багато історій, які не увійшли до жодного проєкту. Тому коли у 2015 році Наталці запропонували написати щось про Донбас, що справді вразило б, вона використала саме цей матеріал, але кожна історія ― це певна компіляція почутого, а не повністю реконструйовані події.
- Світова прем’єра драми відбулася у програмі «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою ― премією Circolo del Cinema di Verona як «найбільш інноваційна стрічка в конкурсі».
- Українська прем’єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» у програмі «Фокус: Україна―Франція». Також Ворожбит визнана авторкою найкращого повнометражного дебюту ― вона здобула Національну премію кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року». А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії.
- Ролі двох дівчат-підлітків виконували спортсменки Катерина Жданович та Анастасія Паршина (жіноча боротьба і спортивна гімнастика) зі спортивного інтернату, з якого саму Наталку Ворожбит у свій час вигнали за погану поведінку. Одна з дівчат родом з Донбасу і пережила описані події.
- Планувалося зняти чотири новели з шести існуючих для п’єси. Одну не взяли, бо це жіночий монолог. А другу ― про підвал ― через те, що вона занадто жорстока. Після закінчення зйомок Наталка Ворожбит була щаслива, що все позаду. Вони зустрілися з продюсером і пожартували, що не вистачає п’ятої жорстокої новели, щоб «добити» глядача. Наступного дня продюсер зателефонував і запропонував її зняти.
- Дуже багато акторів на чоловічу роль у цій новелі відмовилось приходити на кастинг. Коли Ворожбит затвердила акторів, то перед першою репетицією перепросила в них за таку кількість жорстоких сцен і насильства.
- Одну з новел знімали в Чернігівській області, у містечку Козелець. І для правдоподібності дуже треба було, щоб на вікнах житлового будинку, який постійно в кадрі, були скотчем заклеєні шибки. Художники-постановники ходили по квартирах, пропонували гроші, але всі категорично відмовлялися. Лише двоє мешканців погодились. Режисерка зізнається, що розуміє тих, хто відмовились, грати у війну нікому не хочеться.
- «Коли стаєш режисером ― перестаєш бути людиною. Звичайно, я перебільшую, але…», ― каже Ворожбит. Наприклад, у фільмі знімалась 14-річна дівчина, і під час зйомок виникла ідея, що було б добре, якби вона курила в кадрі, дуже пасувало до її образу. На велике здивування режисерки, її мама відразу погодилась. Але ж дублів було багато, і акторка ― Анна Жураківська ― так накурилася, що сказала наприкінці зміни прокуреним голосом: «Ніколи в житті курити не буду».
- По справжній сніг і мороз довелося їхати на Донбас. Коли їхали знімати під Курахове, більшість групи не усвідомлювала, що до лінії розмежування не більше 10 км, а на місці зйомок ще недавно велись жорстокі бої. Члени групи були шоковані, коли під час зйомок почули поруч справжні вибухи.
- У Кураховому був один знімальний день, і група мала встигнути на вечірній потяг. Та, як це буває під час зйомок, усе затрималось, бо ще…, і ще один кадрик, і в результаті до потяга залишилося півтори години, а їхати треба було дві. І один з освітлювачів фільму примудрився по телефону зупинити потяг, який дочекався їх у Костянтинівці. Групу зустрічав весь штат працівників вокзалу і проганяв крізь стрій, щоб усі скоріше заскочили у потяг, під яким чекали доставщики піци і суші, бо всі були дуже голодні і освітлювач додумався ще й замовити вечерю. Група вскочила в крайній вагон, а потім ще півгодини добирались до потрібного. Виглядали як «човники» з 90-х ― так багато було речей. Це було справжнє диво. «Освітлювачу плануємо поставити пам’ятник на вокзалі в Костянтинівці», – жартує Ворожбит.
- У двох епізодичних ролях у фільмі знявся Андрій Шараскін ― командир роти кіборгів, який був консультантом у фільмі «Кіборги». Для Наталки Ворожбит було важливо задіяти й у «Поганих дорогах» людину, яка воювала і може перенести цей досвід у фільм.
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