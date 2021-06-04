Наталка Ворожбит стала переможницею Національного кінофестивалю «Золота Дзиґа» в номінації «Відкриття року»

Відома українська режисерка Наталка Ворожбит стала переможницею Національної кінопремії «Золота Дзиґа» і отримала нагороду в номінації «Відкриття року». Детальніше читайте в матеріалі.

У 2020 році відома українська сценаристка і режисерка Наталка Ворожбит стала дебютанткою на Національній кінопремії «Золота Дзиґа». На конкурсі вона представила свій новий фільм «Погані дороги». Кінострічка стала рекордсменом, адже була номінована у 15 категоріях на кінофестивалі.

«З огляду на те, що я дебютантка, то будь-яка нагорода має для мене велике значення, це ― як великий кредит довіри на наступні роботи. Особливо важливо отримувати нагороди у своїй країні, коли нашу роботу оцінюють найкращі представники кінотовариства. Я хотіла б цю нагороду присвятити продюсеру фільму Юрію Мінзянову, який вірив, що робить відкриття, і який зробив усе, щоб воно здійснилося», ― зазначила Наталка Ворожбит.

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Імена інших лауреатів П’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» будуть оголошені 12 червня під час урочистої церемонії нагородження.

Нагадаємо, фільм «Погані дороги» також став призером Венеційського кінофестивалю, а його прем’єра в Україні відбулася 20 травня.

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