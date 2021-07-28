Олимпийские игры онлайн и в записи: SWEET.TV стал официальным партнером Национального олимпийского комитета Украины

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал официальным партнером Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Посмотреть трансляции Олимпийских игр Токио 2020 на сервисе можно в эфире канала UA: Первый и в записи до 7 суток.

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SWEET.TV стал официальным партнером НОК Украины. Все абоненты сервиса получили возможность поддержать украинских спортсменов и смотреть трансляции Олимпийских игр Токио 2020 на сайте и в приложениях онлайн-кинотеатра SWEET.TV в эфире канала UA: Первый и в записи до 7 суток. Трансляция доступна в тарифе без дополнительных оплат.

«Мы стремимся поддерживать украинских спортсменов всегда. Особенно это важно делать во время летней Олимпиады Токио 2020, ведь именно сейчас нашей сборной нужно почувствовать сердцебиение миллионов украинцев. Искренне желаем украинским олимпийцам привезти домой желанное золото», — отмечает директор SWEET.TV Александр Резунов.

Кроме Олимпиады, фанаты самых разнообразных видов спорта найдут на SWEET.TV интересный для себя контент. Футбольные болельщики могут смотреть матчи чемпионатов Англии, Бельгии и Германии. Для страстных поклонников гонок есть трансляции этапов Формулы 1, Формулы Е и NASCAR.

Также на сервисе можно смотреть яркие спортивные события из мира UFC, NHL, NBA, MLB, турниры по теннису, снукеру, гольфу. А недавно на канале Setanta Sports начали показ Бриллиантовой лиги, и теперь можно смотреть главный чемпионат по легкой атлетике и многое другое.

Все абоненты онлайн-кинотеатра могут смотреть Олимпиаду в Токио в эфире канала UA: Первый. Записи хранятся на платформе сервиса в течение 7 суток. Также есть возможность управлять прямым эфиром: поставить на паузу или отмотать до нужного момента. Сервис доступен на телевизорах, смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже на Xbox.

Наслаждайтесь просмотром где угодно и когда угодно и поддерживайте украинских спортсменов.

Кроме трансляции Олимпиады, на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4K. Также абонентам доступен большой кинозал без рекламы: 10 000+ фильмов без дополнительных оплат, сериалы и шедевры мультипликации для детей любого возраста и всей семьи. Новые абоненты получают бесплатный доступ к сервису на 7 суток. Подробнее — по ссылке.

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