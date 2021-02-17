Благодійний освітній проєкт STEM is FEM за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні запустили всеукраїнський освітній арт-проєкт «Наука – це вона». Проєкт є частиною кампанії ООН Жінки «Покоління рівності» з популяризації гендерного паритету серед молоді та забезпечення лідерства жінок у технологіях та інноваціях.

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Проєкт розкаже про внесок вітчизняних жінок-учених у розвиток науки, розвінчає міф про «нежіночість науки» та заохотить молодь обирати шлях науковця. Проєкт передбачає створення пересувної пізнавальної виставки з 12 портретів українських науковиць, виконаних сучасними ілюстраторами, та проведення конкурсу на найкраще есе про жінку-вчену серед дівчат віком від 14 до 21 року.

Кібернетикиня Катерина Ющенко, математикині Клавдія Латишева, Олена Ванєєва та Марина В’язовська, молекулярна біологиня Ганна Єльська, фізикині Антоніна Прихотько та Ольга Перевозчикова, нейроморфологиня Галина Скибо, нейробіологиня Нана Войтенко, орнітологиня Наталія Атамась, генетикині Оксана Півень та Світлана Арбузова – ось дванадцять героїнь проєкту.

Детальніше про умови можна прочитати на офіційній сторінці конкурсу https://stemisfem.org/. Дедлайн подання творів – 15 березня.

Для переможниць конкурсу передбачені цінні призи від організаторів, спонсорів та партнерів проєкту. 12 авторок найкращих творів отримають персональний майстер-клас із професійною редакторкою, а їхні есе будуть опубліковані у популярному загальнонаціональному виданні. Гран-прі конкурсу – стипендія на навчання.

STEM is FEM – благодійний освітній проєкт, що бореться із гендерними стереотипами у науковій та професійній сфері та мотивує українських школярок обирати технічні спеціальності. Детальніше про проєкт та анонси інших подій можна дізнатися на сайті STEM is FEM та офіційних сторінках у Facebook та Instagram.

ООН Жінки – структура ООН, яка працює над питаннями гендерної рівності та розширенням прав і можливостей жінок. Світовий лідер у вирішенні проблем, які стосуються жінок і дівчат, вона заснована з метою покращення реалізації їхніх потреб у всьому світі.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у своїй діяльності обстоює права і добробут кожної дитини. Спільно з партнерами ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях задля переведення цього зобов’язання у площину практичних дій заради всіх дітей, хоч би де вони перебували.

Інформаційний партнер проєкту – медіагрупа StarLightMedia.

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