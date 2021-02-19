Наймасштабніша освітня подія року — онлайн-марафон transformACTION 2021

Трансформація погляду на кар’єру і саморозвиток — відповідь на виклики сьогодення

Найгучніша онлайн-подія лютого відбувається з 15 по 21 лютого! Освітній простір LIFTA.SPACE форматує звичний підхід до онлайн-навчання на безкоштовному семиденному марафоні NO LIMITS: transformACTION 2021. Понад 20 топспікерів, понад 47 тисяч глядачів, тренди маркетингу, менеджменту, розробки, дизайну та саморозвитку і сталого розвитку бізнесу — і все це тільки початок.

Безкоштовний онлайн-марафон став потужною промовою нового освітнього онлайн-простору та набув нечуваного резонансу: лідери думок, блогери, медійні особистості — Єлизавета Євтухова, Діана Глостер, Ірина Адоніна, Дмитро Дір, Alisa Ilieva, Орест Мурій, Володимир Остапчук та інші — вже розповідають про його перебіг, активні учасники залишають відгуки в соціальних мережах.

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LIFTA.SPACE проголошує NO LIMITS підхід до онлайн-навчання та цілком його реалізовує:

трансляцію можна переглядати 4 мовами : українською, російською, англійською та жестовою;

руйнуються кордони між слухачами та спікерами — запитання ставляться у прямому ефірі;

марафон охоплює безліч тем, що переплітаються та розширюють одна одну: від бізнесу до саморозвитку, від управління до виконання — все це зливається в єдиний вектор росту гармонійної сучасної особистості.

Протягом чотирьох днів на марафоні лунали теми розвитку брендів, налагодження комунікації з аудиторією, сучасного лідерства та організації процесів у компаніях. У прямому ефірі зі слухачами спілкувалися Девід Аллен, Михайло Царьов, Дмитро Деркач, Олег Авагян, Євген Таллер та інші експерти з різних сфер та напрямів.

У рамках марафону Дмитро Карпачов, експерт з питань особистісного зростання, бізнес-тренер і ведучий соціально-психологічних реаліті-шоу, повністю поділяє цінності освітнього простору LIFTA.SPACE. Він наголошує, що трансформація та мегапродуктивність можливі лише за умов не просто внутрішньої рішучості, а готовності, бажання:

«Я, наприклад, вважаю, що з зони комфорту не потрібно виходити, її потрібно розширювати… Зона комфорту — це максимально ресурсне місце, у якому ти мегапродуктивний. Тобто найбільш ефективними ви будете із зони комфорту, але за умови, якщо ви прагнете якось розвиватися… Ваша ціль, мрія, оці параметри мегапродуктивності — все це повинно вас збуджувати. Має бути цілком фізіологічний поклик: ви про це думаєте, і прямо хочеться встати і піти працювати», — наголосив він.

Попереду ще багато цікавого:

Ключова подія п’ятниці, 19 лютого — дискусія з Девідом Лінчем! Культовий режисер, талановитий митець та взірець гнучкості поговорить зі слухачами марафону про трансформацію як фундамент для своєчасних і нетипових рішень.

Також протягом дня обговорюватимуться: створення проєктів-блокбастерів, розробка дизайну бренду, боротьба з професійним вигорянням. Нагальну тему «міфу про успіх» обговорюватимуть під час панельної дискусії. Поліна Толмачова (маркетинг-директорка FILM.UA Group), Максим Уперяка (засновник Make it in Ukraine, ZeroOne; ментор Founders Institute) і Дмитро Іванов (Global Staffing Manager в EPAM Systems) говоритимуть про гнучкість та індивідуальність поняття успіху і новий рівень викликів, з якими стикається переможець.

Теми 20 лютого: керівництво та зростання бізнесу в період кризи, створення надпотужної команди для проєкту, налагодження відносин бренду з аудиторією.

Хедлайнер дня ― олімпійська чемпіонка та бізнес-тренерка Катерина Серебрянська ― розповість, як балансувати між роботою та життям і як лінуватися продуктивно.

Теми 21 лютого: цифрова трансформація бізнесу, перетворення теми-табу на соціальний тренд, використання контенту як рушійної сили продажів. Буде можливість повчитися у Джима Багноли — експерта, що консультує менеджмент компаній з Fortune-500. Він розповість, що таке «бути професійною особистістю» і як усебічний розвиток допомагає налагодити бізнес-процеси. Під час недільної панельної дискусії за участю Katya Chilly, Романа Геращенка та Аліни Качоровської буде порушено тему життя «після досягнення мети»: пошук нових цілей, джерела сил і натхнення, шляху до подальшого професійного та особистісного розвитку.

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Організатори івенту дарують можливість збагачуватися не лише інтелектуально, а й духовно: музичні виступи, обговорення культурних явищ, питання загальнолюдських цінностей та духовного зростання — усе це гармонійно вплетено у загальний вектор особистісної трансформації. І все це лише початок своєчасної освітньої еволюції в онлайн-просторі, яку ініціював освітній проєкт LIFTA.SPACE!

Саме марафон відкрив користувачам освітню платформу, де вже доступні різноманітні курси та інтенсиви, що розпочнуться з наступного тижня — протягом івенту вони доступні зі знижкою.

Трансформуйте своє життя вже зараз. Підключайтеся до онлайн-івенту від платформи LIFTA.SPACE, що проходить за підтримки офіційного партнера ― Фонду Девіда Лінча! Слідкуйте за оновленнями щодо марафону в соціальних мережах: Facebook, Linkedin, Instagram @lifta.space.

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