Самое масштабное образовательное событие года — онлайн-марафон transformACTION 2021

Трансформация взгляда на карьеру и саморазвитие — ответ на вызовы

Самое громкое онлайн-событие февраля проходит с 15 по 21 февраля! Образовательное пространство LIFTA.SPACE форматирует привычный подход к онлайн-обучению на бесплатном семидневном марафоне NO LIMITS: transformACTION 2021. Более 20 топ-спикеров, более 47 000 зрителей, тренды маркетинга, менеджмента, разработки, дизайна и саморазвития и устойчивого развития бизнеса — и все это только начало.

Бесплатный онлайн-марафон стал мощной речью нового образовательного онлайн-пространства и приобрел неслыханный резонанс. Лидеры мнений, блогеры, медийные личности — Елизавета Евтухова, Диана Глостер, Ирина Адонина, Дмитрий Дир, Alisa Ilieva, Орест Стене, Владимир Остапчук и другие — уже рассказывают о его ходе, активные участники оставляют отзывы в социальных сетях.

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LIFTA.SPACE провозглашает NO LIMITS подход к онлайн-обучению и полностью его реализует:

трансляцию можно просматривать на 4 языках : украинском, русском, английском и жестовом;

разрушаются границы между слушателями и спикерами — вопросы задаются в прямом эфире;

марафон охватывает множество тем , которые переплетаются и расширяют друг друга: от бизнеса до саморазвития, от управления до исполнения — все это сливается в единый вектор роста гармоничной современной личности .

В течение четырех дней в марафоне звучали темы развития брендов, налаживания коммуникации с аудиторией, современного лидерства и организации процессов в компаниях. В прямом эфире со слушателями общались Дэвид Аллен, Михаил Царев, Дмитрий Деркач, Олег Авагян, Евгений Таллер и другие эксперты из разных сфер и направлений.

В рамках марафона Дмитрий Карпачев, эксперт по вопросам личностного роста, бизнес-тренер и ведущий социально-психологических реалити-шоу, полностью разделяет ценности образовательного пространства LIFTA.SPACE. Он подчеркивает, что трансформация и мегапроизводительность возможны только в условиях не просто внутренней решимости, а готовности, желания:

«Я, например, считаю, что из зоны комфорта не нужно выходить, ее нужно расширять… Зона комфорта — это максимально ресурсное место, в котором ты мегапродуктивный. То есть, наиболее эффективными вы будете из зоны комфорта, но при условии, если вы хотите как-то развиваться… Ваша цель, мечта, эти параметры мегапроизводительности — все это должно вас возбуждать. Должен быть вполне физиологический зов: вы об этом думаете, и прямо хочется встать и пойти работать», — подчеркнул он.

Впереди еще много интересного:

Ключевое событие пятницы, 19 февраля — дискуссия с Дэвидом Линчем! Культовый режиссер, талантливый художник и образец гибкости поговорит со слушателями марафона о трансформации как фундаменте для своевременных и нетипичных решений.

Также в течение дня будут обсуждаться: создание проектов-блокбастеров, разработка дизайна бренда, борьба с профессиональным выгоранием. Насущную тему «мифа об успехе» будут обсуждать во время панельной дискуссии. Полина Толмачева (маркетинг-директор FILM.UA Group), Максим Уперяка (основатель Make it in Ukraine, ZeroOne; ментор Founders Institute) и Дмитрий Иванов (Global Staffing Manager в EPAM Systems) поговорять о гибкости и индивидуальности понятия успеха и новом уровне вызовов, с которыми сталкивается победитель.

Темы 20 февраля: руководство и рост бизнеса в период кризиса, создание сверхмощной команды для проекта, налаживание отношений бренда с аудиторией.

Хедлайнер дня ― олимпийская чемпионка и бизнес-тренер Екатерина Серебрянская ― расскажет, как балансировать между работой и жизнью и как лениться продуктивно.

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Темы 21 февраля: цифровая трансформация бизнеса, преобразование темы-табу в социальный тренд, использование контента как движущей силы продаж. Будет возможность поучиться у Джима Багнолы — эксперта, который консультирует менеджмент компаний из Fortune-500. Он расскажет, что такое «быть профессиональной личностью» и как всестороннее развитие помогает наладить бизнес-процессы. Во время воскресной панельной дискуссии с участием Katya Chilli, Романа Геращенко и Алины Качеровской будет подниматься тема жизни «после достижения цели»: поиск новых целей, источники сил и вдохновения, пути к дальнейшему профессиональному и личностному развитию.

Организаторы ивента дарят возможность обогащаться не только интеллектуально, но и духовно: музыкальные выступления, обсуждения культурных явлений, вопрос общечеловеческих ценностей и духовного роста — все это гармонично вплетено в общий вектор личностной трансформации. И все это только начало своевременной образовательной эволюции в онлайн-пространстве, которую инициировал образовательный проект LIFTA.SPACE!

Именно марафон открыл пользователям образовательную платформу, где уже доступны различные курсы и интенсивы, которые начнутся со следующей недели — в течение ивента они доступны со скидкой.

Трансформируйте свою жизнь уже сейчас. Подключайтесь к онлайн-ивенту от платформы LIFTA.SPACE, который проходит при поддержке официального партнера ― Фонда Дэвида Линча! Следите за обновлениями по марафону в социальных сетях: Facebook, Linkedin, Instagram @lifta.space.

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