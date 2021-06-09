17―18 червня в Києві пройде перший International Sustainability Forum ― міжнародна освітня подія у сфері сталого розвитку, яка допоможе бізнесу стати привабливим для інвесторів, партнерів та споживачів. 16 топспікерів із 7 країн світу: ЄБРР, FMO, IFC, UNDP, Global Compact, Ukrainian Corporate Governance Academy, Indiana University, Institute Gender and Economy, ― поділяться знаннями про сталий розвиток.

Упродовж двох днів учасники відвідають 4 руми: Intro, Environmental, Social, Governance. Кожна кімната включає серію міжнародних лекцій та кейс-сесію найкращих локальних сталих практик.

Ви почуєте 17 кращих кейсів у сфері сталого розвитку від ДТЕК, StarlightMedia, IDS Borjomi Ukraine, ЦУМ, GlobalLogic, Scatec Solar, GoodValley, Укренерго, Softserve, Corteva, Ernst & Young з чіткими результатами та рекомендаціями.

Форум дасть відповіді на запитання: чим sustainability відрізняється від благодійності та КСВ? Чому сталість — це не тільки екологія? Як бізнес може впливати на зміну клімату? Чому майбутнє за циркулярною економікою? Як взаємодіяти зі стейкхолдерами? Навіщо інвестори наголошують на ESG та на звітах по стандарту GRI? Та багато інших корисних знань, які наблизять бізнес до сталих рішень.

Наприкінці форуму всі учасники події зможуть пройти тест, перевірити свої знання і отримати сертифікат.

Більше на тему: У Києві відбудеться благодійний вечір «Наука ― це вона»

Коли: 17―18 червня.

Де: онлайн.

Початок о 10:00.

Квитки за посиланням: http://isforum.org.ua

Сайт події: http://isforum.org.ua

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Контакти для партнерів: Марія +380 93 415-45-63

Контакти для медіа: Ірина +380 68 001-17-72

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