Минуло два тижні після фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2021 у Роттердамі, на якому представник України, гурт Go_A, поШУМів так, що посів п’яте місце в загальному рейтингу і друге місце за голосами глядачів!

Українську етнічну музику почула вся Європа і світ: пісня «Шум» протягом 10 днів лідирує у світовому чарті вірусних хітів у рейтингу Spotify «Viral 50», кліп на пісню вже зібрав 10 мільйонів переглядів, а виступи гурту на Євробаченні переглянули приблизно 12 мільйонів користувачів YouTube. «Шум» стала першою українськомовною піснею в історії, яка потрапила в престижний світовий чарт «Billboard»!

З неймовірним голосом цього гурту, солісткою Катею Павленко, ми вирішили згадати, як починалася історія Gо_A на Євробаченні. Як вони отримали запрошення на Нацвідбір і що в той момент думали? Чому такі невпевнені були щодо своєї участі в конкурсі? Згадали про складний період підготовки до Євробачення, що тривав рік. Поговорили про труднощі, які виникали в гурту. І дізналися, чи вважають вони досі свою творчість «неформатом».

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Катю, повернімося на півтора року назад — коли Руслан Квінта знайшов вас за піснею «Рано-раненько» і зателефонував вам із пропозицією взяти участь у Нацвідборі на Євробачення. Яка була ваша реакція? Чому погодилися?

Коли нам подзвонили з Нацвідбору, ми приємно здивувалися. У цей момент Тарас перебував у студії і записував хлопця, якого після нас теж запросили. Ми тоді ще подумали: напевно, обдзвонюють усіх і ми просто потрапили в цей список артистів. Але нам стало цікаво, бо цей конкурс міг реанімувати наш гурт. На той момент ми знову шукали нового гітариста, у нас змінювався склад і це погано впливало на творчість. А тут у нас з’явилася мета, і ми почали писати пісню.

Тоді ви були впевнені в собі, своїй пісні і в тому, що можете перемогти? Коли ця впевненість до вас прийшла?

Ми були впевнені в собі як у музикантах, але не були впевнені, що зможемо перемогти. Ми багато років чули відмови, чули, що ми неформат, тому особливих надій на конкурс не покладали. У нас була єдина мета — презентувати свій гурт.

А впевненість прийшла в той момент, коли ми зайшли за лаштунки і побачили, наскільки сильно нас підтримують люди. Закралася думка, що, можливо, ми можемо перемогти. Мені дуже сподобалася фраза Руслана Квінти, коли ми тільки-но прийшли на прослуховування на СТБ і заспівали, він сказав: «Спасибі, що прийшли. Хоч настрій підняли». А потім ми побачили, як класно до нас ставиться команда СТБ, як вони йдуть назустріч, допомагають, зацікавлені в тому, щоб усі ми мали класний вигляд, у нас усе виходило, підтримували нас морально і з ідеєю, — це надихало.

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Після фіналу Нацвідбору настав сповнений хвилювань час підготовки до Євробачення-2020. Але тут вам кажуть, що конкурс скасували через пандемію коронавірусу. Що ви відчули в той момент: злість, смуток, розчарування чи, можливо, полегшення?

Спочатку ми відчули полегшення, бо на нас надто різко все звалилося. Роботи і завдань було багато, як і уваги журналістів, — до цього ми не були готові. Тому спочатку було складно, і, чесно кажучи, ми відчули полегшення, коли Євробачення-2020 скасували. Коли ж нам сказали, що ми залишаємося на цей рік, ми зрозуміли, що це хороший шанс і в нас буде більше часу для підготовки.

У вас були сумніви в тому, що вас залишать представниками від України на Євробачення-2021?

Чесно, не встигли засумніватися. Слідом за повідомленням, що Євробачення-2020 скасовується, нам прийшло наступне, що ми будемо брати участь у 2021 році. І ми відразу ж кинулися в бій.

Рік на підготовку. Що за цей час було найважчим?

Через те, що на карантині не було концертів, у нас банально не було грошей на хорошу студію. Тому що у всіх не було роботи, а нам потрібно було ще і жити за щось. І плюс що ближче до конкурсу, то складніше морально. Ми цілий рік писали новий матеріал, але до останнього не було впевненості, що ми створили ту саму пісню, з якою хочемо поїхати на Євробачення. Іноді навіть руки опускалися.

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Що в самому пісенному конкурсі вам сподобалося, а які моменти були дискомфортними?

На конкурсі нам сподобалася його атмосфера, професійна команда і те, що з нами відбувалося. Не було відчуття конкурсу, змагання — було свято музики, на якому всі рівні, всі одне одного любили і максимально підтримували. Це був найцікавіший період у нашому житті Такої атмосфери, як на Євробаченні, ми ніде ще не бачили. Тепер я прекрасно розумію, чому в світі існує так багато єврофанів і вони так люблять цей конкурс. Чесно кажучи, ми провели там максимально класний час із дивовижними людьми. Стільки позитиву, як там, я не бачила на жодному конкурсі.

Напружували тільки постійні тести, які ми здавали кожні 48 годин. Це був експрес-тест, але дихальний тест на нас не спрацьовував. Доводилося щоразу брати мазок із носа. У масці ходити теж важко, але це дискомфорт, до якого можна звикнути. Без них, звичайно ж, було би краще. Було неприкольно, що ми мало контактували з іншими учасниками, не було вечірок, і загалом нам не вистачало спілкування з ними.

На півдорозі до виступу в півфіналі ваше самопочуття погіршилося. Добре, що все минулося, і ви змогли виступити на сцені Роттердама. Але тоді вам було важливо виступити саме вживу на цій сцені, чи ви також були впевнені в резервному відео, яке раніше зняли в Києві за допомогою телеканалу СТБ?

Я вважаю, що ми зняли дуже круте резервне відео. Але за два місяці, які ми провели після зйомки, я морально ще більше підготувалася, і хотілося саме виступити на сцені. До того, як моє самопочуття погіршилося, ми на перших репетиціях на сцені в Роттердамі зняли ще одне резервне відео. Але в ньому я була не настільки впевнена, як у резервному відео СТБ. Я сильно хвилювалася, бо у мене були симптоми схожі на ті, коли я хворіла ковідом восени. Коли прийшов негативний результат тесту, я щиро раділа і стрибала на ліжку, забувши про те, що хворію. Шкода було б пропустити цей момент, до якого ми готувалися майже два роки.

Що скажете про оцінки суддів і глядачів країн — чи очікували ви побачити такі цифри?

Дуже незрозуміла для нас ситуація. У першому півфіналі вони (судді. ― Прим. ред.) нас поставили на друге місце, а в фіналі ми бачили, що нас неприховано валять. Нам було прикро. Я вважаю, ми класно виступили, і ця несправедливість погіршила наш настрій. Та коли ми побачили, наскільки сильно нас підтримали глядачі, оцінки суддів не мали значення. Ще після наших виступів нам казали «стаффи», що довго не могли заспокоїти трибуни, на яких люди відривалися під нашу пісню. Навіть учасники неприховано говорили, що ми переможці. Це було приємно, але ми не задирали носа. Моя хвороба відразу нагадала про те, що розслаблятися не варто і треба безперервно працювати на повну силу, незважаючи на те, що нас записали в фаворити.

За відчуттями, від кого все-таки отримували більшу підтримку: з України чи Європи?

Ми бачимо за цифрами, що нас активно слухає Європа, і ми були на першому місці на Spotify. Це свідчить про те, що в Європі і всьому світі нашу музику почули, вона сподобалася і зрезонувала. Це надихає. Хочеться швидше розібратися з увагою преси, яка навколо нас зараз, знову засісти в студії і привести до ладу пісні, які зібралися випускати. І випустити нові релізи.

В Україні дуже багато хейту йшло в соцмережах ще з самого початку, коли обрали «Шум», але прогресивна частина українців нас сильно підтримувала — за що їй спасибі! Той хейт, який лився, він перебивався позитивними повідомленнями. Ми раді, що нас почули і зрозуміли, про що ми хотіли сказати нашою піснею.

Чи стежили ви за спецпроєктом про Євробачення з Вовою Бірюковим на диджитальних майданчиках СТБ? Який випуск запам’ятався найбільше?

Звичайно, стежили! Дуже крута ідея. Виділяти якийсь один випуск не хотілося б, але реакції інших учасників конкурсу на нашу пісню «Шум» і побажання перед фіналом від наших українських артистів було дуже приємно дивитися. Таке заряджає, і ми побачили, яка сильна підтримка є у нас від колег у музичній сфері.

За час, проведений у Роттердамі, з ким із учасників ви здружилися найбільше? Помітно було тепле спілкування з представником Ісландії Даді і представником Італії, переможцем Євробачення-2021. Чи підтримуєте ви зараз із ними зв’язок? І про яку колаборацію з Італією шумить уже весь інстаграм?

Так, ми сильно подружилися з Італією. Вони часто заглядали до нас у гримерку. З Даді ми дружили тільки в інстаграмі. Через те, що людина з їхньої команди захворіла на коронавірус, ми не змогли зустрітися вживу. Ще з минулого року склалися теплі стосунки з учасником зі Швейцарії. Я навіть познайомилася з його мамою, і ми досі листуємося в WhatsApp і мріємо про те, що за першої нагоди зробимо колаборацію.

Ну, а те, що мене одружили з солістом Maneskin, — це взагалі окрема історія (сміється. — Прим. ред.). Там тікток і твіттер гримлять мемами. Те, що мені скидають, мене дуже веселить. Нещодавно з’явився новий мем, де написано: «Розходимося, учасник зі Швейцарії в трансляції написав, що любить Катю».

За словами Руслана Квінти, ви не горіли бажанням брати участь у Нацвідборі, адже вважали свою музику неформатом для Євробачення. Чи змінилася ваша думка після участі в Євробаченні? Ви так само вважаєте, що ваша музика «не для всіх»?

Ми досі не вважаємо свою музику форматною, тому що ніколи не прагнули до формату. У нас були спроби колись написати форматні пісні, але вони були настільки нецікаві, що ми вилучили їх з репертуару. Я завжди топила за індивідуальність, щоб орієнтуватися не на якийсь формат, а на мистецтво, вираження глобальних сенсів. Тому я не скажу, що ми стали форматні, ні. Найформатніша наша пісня — це «Соловей». Але наприкінці пісні ми дозволили собі побешкетувати, включили туди гітару і трішки попрацювали над ритмікою, змінивши настрій пісні. Тому ми далі плануємо експериментувати і не збираємося заганяти свою музику у формат. Так, мені здається, у нас банально нічого не вийде.

Багато було форматних пісень, написаних у дорогих продюсерів, куплених у топових саундпродюсерів, але всі ці пісні не спрацювали на цьому Євробаченні. Якщо проаналізувати першу п’ятірку фіналістів, то вони індивідуальні: ми, Maneskin і Даді самі написали свою музику. На Євробаченні вже починає з’являтися тренд на індивідуальність і щось нове, усі втомилися від форматних пісень і сексуальних дівчат у сріблястих сукнях.

І ми не те, щоб не горіли бажанням узяти участь. Нам було цікаво. Але ми скромні, і часом буває важко висловлювати свої емоції. І, чесно кажучи, ми не приховуємо того, що до Нацвідбору в нас було якесь розчарування від того, як працюють конкурси в музичній сфері в Україні. Ми пройшли і хейт, і цілковитий ігнор, багато негативних моментів було, тому й від Нацвідбору спочатку ми нічого не очікували. Можливо, через те, що ми нічого не очікували, і вийшла ця історія. Ми виходили на сцену і не боялися, що програємо, ми були готові до всього.

Що перше захотілося зробити вдома?

Було бажання працювати і творити. Але через те, що ми більше двох діб не спали, дуже хотілося спати. Якби мене не хилило на сон, я б відразу вдома відкрила ноутбук і працювала б над музикою. Зараз багато нових вражень, які хочеться реалізувати в творчість. Хочеться написати більше музики, більше встигнути.

Озираючись назад, що би ви сказали самим собі півтора року тому? Яку пораду дали б?

Вірити в те, що робимо, і не опускати рук. Я відразу прийшла до Тараса з начерком і запропонувала спробувати над ним попрацювати. Тарас хотів зробити щось більш форматне і теж зробив начерк, але пізніше ми зрозуміли, що, якщо будемо ліпити з себе те, чим не є, то який сенс участі. Потрібно прийти, максимально показати себе і знайти своїх людей. Усе, що ми робимо, — не для того, щоб здивувати. Ми хочемо знайти своїх людей. І те, що зараз їх стало більше, дуже приємно.

Нацвідбір — це чудова можливість для молодих українських артистів заявити про себе широкій аудиторії. Яку пораду дасте учасникам наступних Нацвідборів?

Бути собою. Коли з артистів ліплять інфоприводи і вигадують неймовірні історії, це не працює. Тому що люди відчувають нещирість. Ми прийшли такі, як є, розповіли свою історію, написали свою пісню і заспівали про те, про що думаємо. І ця щирість спрацювала. Видно було по інших учасниках, що вони приїхали боротися. Ми ж приїхали кайфонути від процесу і взяти участь у цій історії під назвою Євробачення. Через це нам було простіше, у той час як багато учасників зациклювалися на перемозі. У нас усе вийшло легко.

А всім людям порадила б не боятися себе. Цікаво своє життя прожити собою. Це найцікавіша пригода, яка може трапитися з людиною. Якщо ви вірите в свою творчість і відчуваєте, що ви чесні з собою, слухайте своє серце — і вперед до нових вершин, до нових Нацвідборів.

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