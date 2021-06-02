Пісня «Шум» гурту Gо_A дебютувала в чарті Billboard 200

Пісня «SHUM», з якою гурт Gо_A брав участь у Євробаченні-2021, стала першою піснею українською мовою, що потрапила до глобального чарту Billboard.

«SHUM» продовжує підкорювати серця меломанів по всьому світу. Через тиждень після гранд-фіналу Євробачення-2021 пісня українською мовою українського гурту вперше в історії дебютувала в щотижневому глобальному чарті Billboard 200 (за винятком США) — Billboard Global 200 excl US, який складає журнал «Billboard». Зараз «SHUM» посідає 80-те місце.

Очолює ж чарт новий хіт K-pop гурту BTS — «Butter».

Також пісня «SHUM» продовжує очолювати рейтинг 50 Viral чарту Spotify.

Нагадаємо, за результатами гранд-фіналу Євробачення-2021 гурт Gо_A посів п’яте місце, тоді як згідно з глядацьким голосуванням — друге місце. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який у глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі ― четверте.

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