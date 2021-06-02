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Песня «Шум» группы Gо_A дебютировала в чарте Billboard 200

02.06.2021

Песня «SHUM», с которой группа Gо_A принимала участие в Евровидении-2021, стала первой песней на украинском языке, попавшей в глобальный чарт Billboard.

«SHUM» продолжает покорять сердца меломанов по всему миру. Спустя неделю после гранд-финала Евровидения-2021 песня на украинском языке украинской группы впервые в истории дебютировала в еженедельном глобальном чарте Billboard 200 (за исключением США) — Billboard Global 200 excl US, который составляет журнал «Billboard». Сейчас «SHUM» занимает 80-е место.

Возглавляет же чарт новый хит K-pop группы BTS — «Butter».

Также песня «SHUM» продолжает возглавлять рейтинг 50 Viral чарта Spotify.

Напомним, по результатам гранд-финала Евровидения-2021 группа Gо_A заняла пятое место, в то же время согласно зрительскому голосованию — второе место. Победителем стала итальянская группа Måneskin, которая в зрительском голосовании заняла первое место, а по оценкам жюри — четвертое.

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