Стало известно имя главного героя 10 сезона романтического реалити «Холостяк» на СТБ. Им стал пилот и владелец летной школы в Америке по имени Макс. Герой прошлого сезона, теле- и радиоведущий Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова, которые сейчас отдыхают на Бали, записали видеообращение для нового Холостяка.

«Мы хотим сказать огромное спасибо всей команде канала СТБ за то, что в определенный момент сыграли важную роль в нашей жизни. Нам говорили, что найти любовь на проекте невозможно, но посмотрите на нас (улыбаются. – Прим. ред.). Что бы там ни говорили, важно другое: мы нашли друг друга, мы любим друг друга. И мы надеемся, что новому Холостяку Максу тоже повезет встретить свою любовь на проекте», — говорит пара.

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А также они обратились к новому Холостяку и пожелали ему удачи в поисках своей второй половинки: «Мы желаем тебе удачи и точно знаем, что с любовью возможно все!».

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова эксклюзивно рассказали о своей помолвке. В ноябре пара, сложившаяся в 9 сезоне проекта, отметила годовщину своих отношений. А на Бали, куда Никита с Дашей отправились отдыхать, мужчина сделал своей избраннице предложение.

Video: Никита Добрынин и Даша Квиткова обратились к новому Холостяку-10 Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова обратились к главному герою проекта Холостяк 10 сезон. Что пожелала пара Максу пилоту - смотрите экслюзивное видео

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