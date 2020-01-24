Уже відоме ім’я головного героя 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ. Ним став пілот і власник льотної школи в Америці на ім’я Макс. Герой минулого сезону, теле- і радіоведучий Нікіта Добринін та його наречена Даша Квіткова, які зараз відпочивають на Балі, записали відеозвернення для нового Холостяка.

«Ми хочемо сказати величезне спасибі всій команді каналу СТБ за те, що в певний момент зіграли важливу роль у нашому житті. Нам говорили, що знайти кохання на проєкті неможливо, але подивіться на нас (посміхаються. — Прим. ред.). Що б там не казали, важливо інше: ми знайшли одне одного, ми кохаємо одне одного. І ми сподіваємося, що новому Холостякові Максу теж пощастить зустріти своє кохання на проєкті», — каже пара.

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А також вони звернулися до нового Холостяка і побажали йому успіхів у пошуках своєї другої половинки: «Ми бажаємо тобі удачі і точно знаємо, що з коханням можливо все!».

Нагадаємо, Нікіта Добринін і Даша Квіткова ексклюзивно розповіли про свої заручини. У листопаді пара, що склалася в 9 сезоні проєкту «Холостяк», відзначила річницю своїх стосунків. А на Балі, куди Нікіта з Дашею вирушили відпочивати, чоловік зробив своїй обраниці пропозицію.



Video: Нікіта Добринін і Даша Квіткова звернулися до нового Холостяка-10 Нікіта Добринін і його наречена Даша Квіткова звернулися до головного героя проєкту Холостяк 10 сезон. Що побажала пара Максу пілотові - дивіться ексклюзивне відео