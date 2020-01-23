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Що відомо про нового Холостяка 10 сезону (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

23.01.2020

Телеканал СТБ заявив про нового головного героя 10-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Вже 6 березня стартує проєкт, де почуття окриляють, а пристрасті не згасають. Що відомо про нового Холостяка 2020 року — читайте в матеріалі.

холостяк 10

Вперше головним героєм романтичного реаліті став чоловік, який справляється із земним тяжінням. «Неземний Холостяк» знає, як злетіти вище хмар і досягти будь-якої мети.

Більше на тему: Головні герої проєкту «Холостяк»-2020 за кордоном

Що нам відомо про нового Холостяка 10 сезону?

  • Головного героя проєкту «Холостяк»-10 звуть Макс.
  • Чоловік — професійний пілот. Про його професію мріють з дитинства, адже керувати «залізним птахом» — більш ніж відповідальне покликання.
  • Макс — власник льотної школи в Америці (Майамі).
  • Зйомки 10-го сезону перенесли на 3 місяці, адже довго не могли знайти ідеального головного героя.
  • Прем’єра романтичного реаліті на чолі з «неземним Холостяком» відбудеться 6 березня на телеканалі СТБ!

холостяк 2020

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