Телеканал СТБ заявил о новом главном герое 10-го сезона романтического реалити «Холостяк». Уже 6 марта стартует проект, где чувства окрыляют, а страсти не угасают. Что известно о новом Холостяке 2020 года — читайте в материале.

Впервые главным героем романтического реалити стал мужчина, который справляется с земным притяжением. «Неземной» Холостяк знает, как взлететь выше облаков и достигнуть любой цели.

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Что нам известно о новом Холостяке 10 сезона?

Главного героя проекта «Холостяк»-10 зовут Макс Михайлюк

Мужчина родился 24 октября 1985 г.

Отец Макса – авиадиспетчер, а мать – водитель school bus.

По знаку зодиака Скорпион.

Холостяк живет на две страны: Украина и Америка.

Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели.

Мужчина — профессиональный пилот. О его профессии мечтают с самого детства, ведь управлять «железной птицей» — более чем ответственное призвание.

Владелец летной школы в Америке (Майами).

За плечами Холостяка более 4000 летных часов и самая высокая лицензия транспортного пилота – ATPL

Главный герой увлекается автомобилями, футболом, тайским боксом и посещает тренажерный зал.

Съемки 10-го сезона перенесли на 3 месяца, ведь долго не могли найти идеального главного героя.

Премьера романтического реалити во главе с «неземным Холостяком» состоится 6 марта на телеканале СТБ!

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