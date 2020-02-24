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Что известно о новом Холостяке 10 сезона

24.02.2020

Телеканал СТБ заявил о новом главном герое 10-го сезона романтического реалити «Холостяк». Уже 6 марта стартует проект, где чувства окрыляют, а страсти не угасают. Что известно о новом Холостяке 2020 года — читайте в материале.

холостяк 10

Впервые главным героем романтического реалити стал мужчина, который справляется с земным притяжением. «Неземной» Холостяк знает, как взлететь выше облаков и достигнуть любой цели.

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Что нам известно о новом Холостяке 10 сезона?

  • Главного героя проекта «Холостяк»-10 зовут Макс Михайлюк.
  • Мужчина родился 24 октября 1985 г.
  • Отец Макса – авиадиспетчер, а мать – водитель school bus.
  • По знаку зодиака Скорпион.
  • Холостяк живет на две страны: Украина и Америка.
  • Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели.
  • Мужчина — профессиональный пилот. О его профессии мечтают с самого детства, ведь управлять «железной птицей» — более чем ответственное призвание.   
  • Владелец летной школы в Америке (Майами).
  • За плечами Холостяка более 4000 летных часов и самая высокая лицензия транспортного пилота – ATPL
  • Главный герой увлекается автомобилями, футболом, тайским боксом и посещает тренажерный зал.
  • Съемки 10-го сезона перенесли на 3 месяца, ведь долго не могли найти идеального главного героя. 
  • Премьера романтического реалити во главе с «неземным Холостяком» состоится 6 марта на телеканале СТБ! 

холостяк 2020

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