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Що відомо про нового Холостяка 10 сезону

24.02.2020

Телеканал СТБ заявив про нового головного героя 10-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Вже 6 березня стартує проєкт, де почуття окриляють, а пристрасті не згасають. Що відомо про нового Холостяка 2020 року — читайте в матеріалі.

холостяк 10

Вперше головним героєм романтичного реаліті став чоловік, який справляється із земним тяжінням. «Неземний» Холостяк знає, як злетіти вище хмар і досягти будь-якої мети.

Більше на тему: Головні герої проєкту «Холостяк»-2020 за кордоном

Що нам відомо про нового Холостяка 10 сезону?

  • Головного героя проєкту «Холостяк»-10 звуть Макс Михайлюк.
  • Чоловік народився 24 жовтня 1985 р.
  • Батько Макса — авіадиспетчер, а мати — водій school bus.
  • За знаком зодіаку Скорпіон.
  • Холостяк живе на дві країни: Україна та Америка.
  • Макс з дитинства мріяв стати пілотом. З юного віку багато працював, щоб здобути освіту в найкращій льотній школі Америки. У 28 років він досяг своєї мети.
  • Чоловік — професійний пілот. Про його професію мріють з дитинства, адже керувати «залізним птахом» — більш ніж відповідальне покликання.
  • Власник льотної школи в Америці (Маямі).
  • За плечима Холостяка понад 4000 льотних годин і найвища ліцензія транспортного пілота — ATPL.
  • Головний герой захоплюється автомобілями, футболом, тайським боксом і відвідує тренажерний зал.
  • Зйомки 10-го сезону перенесли на 3 місяці, адже довго не могли знайти ідеального головного героя.
  • Прем’єра романтичного реаліті на чолі з «неземним Холостяком» відбудеться 6 березня на телеканалі СТБ!

холостяк 2020

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