Головні герої проєкту «Холостяк»-2020 за кордоном

В Україні щовесни глядач знайомиться з новим головним героєм проєкту «Холостяк». Це завжди завидний чоловік, який досяг успіху в кар’єрі, проте так і не зустрів своє кохання. Редакція STB.UA вирішила зібрати інформацію про зарубіжних Холостяків. Хто вони, головні герої реаліті «The Bachelor» — читайте в матеріалі.

«The Bachelor» — успішний продукт, який стартував на американському телебаченні в 2002 році. Історія про ідеального чоловіка і його взаємини з дівчатами підкорила серця публіки. Реаліті, в якому кожен може простежити модель поведінки жінки і чоловіка, подорожувати разом з героями світом і переконатися в достовірності почуттів, емоцій і пристрасті.

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Зараз в Америці успішно стартує 24 сезон, головним героєм якого став Пітер Вебер — комерційний пілот і телеведучий. Він також відомий своєю участю в реаліті «The Bachelorette», що в перекладі означає «Холостячка». Тоді чоловік за крок до фіналу залишив проєкт.

У Росії гряде прем’єра 7-го сезону проєкту «Холостяк», головним героєм якого став Антон Криворотов — стоматолог, який працює із зірками шоу-бізнесу. Чоловік заявляє про себе як про найкращого Холостяка. Також Антон вже встиг зазначити, що дівчата, які не пройшли кастинг, будуть «плакати від заздрощів, дивлячись телепрограму».

У Південній Африці цього року відбудеться прем’єра 2-го сезону проєкту «The Bachelor SA». Фінал першого сезону пройшов у травні 2019 року і став одним із найбільш затребуваних реаліті. Тому команда незабаром знайшла нового головного героя, яким став Марк Бакнер — модель рекламних роликів і багатьох брендів. Чоловік захоплюється темою валютної торгівлі та інвестуванням. Судячи з фото, активно займається спортом. Ба більше, в одному зі своїх інтерв’ю Холостяк зізнався, що обожнює відпочинок на природі, катання на байдарках і стрибки з парашутом. А одна з його цілей — вирощувати свій город.

Однак найнесподіванішою заявою про нового Холостяка відбулося у Швеції. У 2020 році відбудеться новий сезон реаліті, і щоб зовсім здивувати глядачів любовних пригод, проєкт підібрав відразу двох головних героїв. Виконавчий продюсер Ханс Абрахамссон у своєму інтерв’ю пояснив таке рішення. Подвійний Холостяк — це можливість подвоїти лінію кохання, хвилювання і драму. Ба більше, чоловіки також будуть боротися за дівчат. Холостяками стали Фелікс Алмсвед і Симон Херманссон.

«Боротьба за Холостяка Себастіана відкрита», — таке повідомлення опублікував офіційний сайт телеканалу RTL, який транслює проєкт у Німеччині. Себастіан Пройс — 29-річний художник і професійний кікбоксер. Зараз чоловік живе в Мюнхені, займається тренерством. У своєму інтерв’ю зізнався, що в 2018 році розлучився, адже їхні шляхи з ексдружиною розійшлися.

«У мене було двоє серйозних стосунків. Одні тривали 1,5 року, а інші цілих 5 років. Але зараз я відкритий до нового великого кохання», — розповів Себастіан у промо-ролику.

«Я люблю життя, природу, спорт і людей. Я самостійний і, крім тренерства, мій основний рід діяльності — живопис. Я самотній, оскільки мені потрібен був час, щоб відійти від розлучення. А раніше я був сконцентрований на спортивній кар’єрі».

Фото: Instagram

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