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«Неземний Холостяк» на СТБ: головним героєм 10 сезону став пілот

21.01.2020

Ця весна на СТБ буде наповнена неземними емоціями і пристрастями, адже вперше головним героєм романтичного реаліті став Холостяк, який з легкістю долає земне тяжіння. Детальніше про 10 сезон — читайте в матеріалі.

холостяк фото

Він – пілот і власник льотної школи в Америці (Майамі). Йому не страшні стихії. Він ставить собі захмарні цілі та досягає їх. Він багато років ішов до своєї мрії – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах кохання.

Прем’єра десятого сезону реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ традиційно відбудеться у березні.

Video: «Неземний Холостяк» на СТБ: головним героєм 10 сезону став пілот

Хто буде Холостяком 10? Вже відомо хто стане головним героєм шоу Холостяк Україна 2020. Пілот стане новим героєм шоу Холостяк 10 сезон

Більше на тему: Головні герої проєкту «Холостяк»-2020 за кордоном

Саундтреком до тизеру стала кавер-версія зіркового хіта Diamonds у виконанні пари, яка також зустрілася у популярному телевізійному проєкті, – Романа Дуди та Віри Кекелії. Аранжування – Владислав Музиченко, музичний продюсер промо СТБ.

Ведучий – Григорій Решетник.

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