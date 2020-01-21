Ця весна на СТБ буде наповнена неземними емоціями і пристрастями, адже вперше головним героєм романтичного реаліті став Холостяк, який з легкістю долає земне тяжіння. Детальніше про 10 сезон — читайте в матеріалі.

Він – пілот і власник льотної школи в Америці (Майамі). Йому не страшні стихії. Він ставить собі захмарні цілі та досягає їх. Він багато років ішов до своєї мрії – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах кохання.

Прем’єра десятого сезону реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ традиційно відбудеться у березні.

Video: «Неземний Холостяк» на СТБ: головним героєм 10 сезону став пілот Хто буде Холостяком 10? Вже відомо хто стане головним героєм шоу Холостяк Україна 2020. Пілот стане новим героєм шоу Холостяк 10 сезон

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Саундтреком до тизеру стала кавер-версія зіркового хіта Diamonds у виконанні пари, яка також зустрілася у популярному телевізійному проєкті, – Романа Дуди та Віри Кекелії. Аранжування – Владислав Музиченко, музичний продюсер промо СТБ.

Ведучий – Григорій Решетник.

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