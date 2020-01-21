Эта весна на СТБ будет наполнена неземными эмоциями и страстями, ведь впервые главным героем романтического реалити стал Холостяк, который с легкостью преодолевает земное притяжение. Подробнее о 10 сезоне — в материале.

Он – пилот и владелец летной школы в Америке (Майами). Ему не страшны стихии. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви.

Премьера десятого сезона реалити «Холостяк» в эфире СТБ традиционно состоится в марте.

Video: «Неземной Холостяк» на СТБ: главным героем 10 сезона стал пилот Кто будет Холостяком 10? Уже известен главный герой шоу Холостяк Украина 2020. Пилот станет новым героем шоу Холостяк 10 сезон

Больше по теме: Главные герои проекта «Холостяк»-2020 за рубежом

Саундтреком к тизеру стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте, Романа Дуды и Веры Кекелии. Аранжировка – Владислав Музыченко, музыкальный продюсер промо СТБ.

Ведущий – Григорий Решетник.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ