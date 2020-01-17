Главные герои проекта «Холостяк»-2020 за рубежом

В Украине каждую весну зритель знакомится с новым главным героем проекта «Холостяк». Это всегда завидный мужчина, который преуспел в карьере, однако так и не встретил свою любовь. Редакция STB.UA решила собрать информацию о зарубежных Холостяках. Кто они, главные герои реалити «The Bachelor» — читайте в материале.

«The Bachelor» — успешный продукт, который стартовал на американском телевидении в 2002 году. История об идеальном мужчине и его взаимоотношениях с девушками покорила сердца публики. Реалити, в котором каждый может проследить модель поведения женщины и мужчины, путешествовать вместе с героями по миру и убедиться в подлинности чувств, эмоций и страсти.

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Сейчас в Америке успешно стартует 24 сезон, главным героем которого стал Питер Вебер — коммерческий пилот и телеведущий. Он также известен своим участием в реалити «The Bachelorette», что в переводе означает «Холостячка». Тогда мужчина в шаге от финала покинул проект.

В России грядет премьера 7-го сезона проекта «Холостяк», главным героем которого стал Антон Криворотов — стоматолог, работающий со звездами шоу-бизнеса. Мужчина заявляет о себе как о лучшем Холостяке. Также Антон уже успел отметить, что девушки, не прошедшие кастинг, будут «плакать от зависти, смотря телепрограмму».

В Южной Африке в этом году состоится премьера 2-го сезона проекта «The Bachelor SA». Финал первого сезона прошел в мае 2019 года и стал одним из самых востребованных реалити. Поэтому команда вскоре нашла нового главного героя, которым стал Марк Бакнер — модель рекламных роликов и многих брендов. Мужчина увлекается темой валютной торговли и инвестированием. Судя по фото, активно занимается спортом. Более того, в одном из своих интервью Холостяк признался, что обожает отдых на природе, катание на байдарках и прыжки с парашютом. А одна из его целей — выращивать свой собственный огород.

Однако самым неожиданным заявлением о новом Холостяке произошло в Швеции. В 2020 году состоится новый сезон реалити, и дабы совсем удивить зрителей любовных приключений, проект подобрал сразу двоих главных героев. Исполнительный продюсер Ханс Абрахамссон в своем интервью объяснил такое решение. Двойной Холостяк — это возможность удвоить любовную линию, волнение и драму. Более того, мужчины также будут бороться за девушек. Холостяками стали Феликс Алмсвед и Симон Херманссон.

«Борьба за Холостяка Себастиана открыта», — такое сообщение опубликовал официальный сайт телеканала RTL, который транслирует проект в Германии. Себастиан Пройс — 29-летний живописец и профессиональный кикбоксер. Сейчас мужчина живет в Мюнхене, занимается тренерством. В своем интервью признался, что в 2018 году развелся, ведь их пути с экс-супругой разошлись.

«У меня было двое серьезных отношений. Одни продлились 1,5 года, а другие целых 5 лет. Но сейчас я открыт к новой большой любви», — рассказал Себастиан в промо-ролике.

«Я люблю жизнь, природу, спорт и людей. Я самостоятельный и, помимо тренерства, мой основной род деятельности — живопись. Я одинок, потому что мне понадобилось время, чтобы отойти от развода. А ранее я был сконцентрирован на спортивной карьере».

Фото: Instagram

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