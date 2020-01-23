Что известно о новом Холостяке 10 сезона (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
23.01.2020
Телеканал СТБ заявил о новом главном герое 10-го сезона романтического реалити «Холостяк». Уже 6 марта стартует проект, где чувства окрыляют, а страсти не угасают. Что известно о новом Холостяке 2020 года — читайте в материале.
Впервые главным героем романтического реалити стал мужчина, который справляется с земным притяжением. «Неземной Холостяк» знает, как взлететь выше облаков и достигнуть любой цели.
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Что нам известно о новом Холостяке 10 сезона?
- Главного героя проекта «Холостяк»-10 зовут Макс.
- Мужчина — профессиональный пилот. О его профессии мечтают с самого детства, ведь управлять «железной птицей» — более чем ответственное призвание.
- Макс — владелец летной школы в Америке (Майами).
- Съемки 10-го сезона перенесли на 3 месяца, ведь долго не могли найти идеального главного героя.
- Премьера романтического реалити во главе с «неземным Холостяком» состоится 6 марта на телеканале СТБ!
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