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Что известно о новом Холостяке 10 сезона (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

23.01.2020

Телеканал СТБ заявил о новом главном герое 10-го сезона романтического реалити «Холостяк». Уже 6 марта стартует проект, где чувства окрыляют, а страсти не угасают. Что известно о новом Холостяке 2020 года — читайте в материале.

холостяк 10

Впервые главным героем романтического реалити стал мужчина, который справляется с земным притяжением. «Неземной Холостяк» знает, как взлететь выше облаков и достигнуть любой цели. 

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Что нам известно о новом Холостяке 10 сезона?

  • Главного героя проекта «Холостяк»-10 зовут Макс. 
  • Мужчина — профессиональный пилот. О его профессии мечтают с самого детства, ведь управлять «железной птицей» — более чем ответственное призвание.   
  • Макс — владелец летной школы в Америке (Майами).
  • Съемки 10-го сезона перенесли на 3 месяца, ведь долго не могли найти идеального главного героя. 
  • Премьера романтического реалити во главе с «неземным Холостяком» состоится 6 марта на телеканале СТБ! 

холостяк 2020

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