Слава Красовская: Во втором сезоне «Крепостной» страсти будут кипеть

Сериал «Крепостная» возвращается 22 июля в эфир телеканала СТБ! Невероятная Слава Красовская сыграла в костюмированной драме дерзкую девушку Галю. Актриса поделилась секретами второго сезона масштабной картины. Чем удивит продолжение сериала «Крепостная»? Читайте в материале!

«Крепостная» возвращается! Уже 22 июля в 21:00 зрители смогут вновь окунуться в невероятную историю любви и предательства. Сразу после повтора первого сезона стартует премьера второго.

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Слава Красовская сыграла одну из главных ролей в костюмированной драме — Галю. Зрители не могут сдержать эмоций, ведь так хочется узнать, что ждет любимую героиню во втором сезоне «Крепостной». Слава решила открыть маленькие секреты и рассказать о продолжении масштабной драмы:

«Галя проявит свои другие качества. Вы же не думаете, что она действительно такая стерва, какой хочет казаться? Не буду делать спойлеров. Если бы мне позвонил Кит Харингтон и рассказал, чем закончится «Игра престолов», я была бы очень возмущена. Несмотря на то, что мне позвонил сам Харингтон (смеется. — Прим. ред.). Но намек вы поняли — страсти будут кипеть».

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Слава Красовская открыла только занавес того, что ждет зрителей. Ясно одно: любимый сериал «Крепостная» зацепит сердца многих, сюжет удивит и не оставит никого равнодушным!

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